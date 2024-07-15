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三大境外金融中心前五月賺近七億美元 全年不妙？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金融圈指出，美國將續持利率高位更久。歐新社
金融圈指出，美國將續持利率高位更久。歐新社

據金管會統計，2024年累計前五月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘6.8億美元，年減27%，更僅是2023年一整年的38%，獲利動能欲振乏力，金融圈指出，美國將續持利率高位更久，對2024年境外金融中心獲利持審慎保守態度，估全年難站回20億美元大關。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU），又以OBU獲利貢獻占逾95%為主力，等於3O獲利優劣全看OBU臉色。

2021年因疫情衝擊境外業績，2022年美國暴力升息到2023年，使2023年3O獲利僅剩18億美元，連三衰，金融圈原盼2024年迎大降息曙光，讓3O獲利從谷底翻揚，如今美夢恐碎。

銀行主管坦言，市場預期美國將維持利率高位更久，美債殖利率再跌空間有限，OBU增加的投資淨收益，也幾乎全被高資金成本吃掉，除非下半年投資大好、或有大額呆帳沖回，否恐難超越去年。2023年銀行OBU稅前盈餘僅563億元台幣，已是12年低點。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年5月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘51.5億元台幣，月增3成，前五月賺223億元台幣，（若以台銀5月底台幣對美元結算匯率32.465元，約折合6.87億美元），年減22%，

金管會官員說，5月獲利較上月增加，是因5月美債殖利率走低、價格走高，OBU投資淨收益增加，年減則是因美元利率高檔，OBU跟總行拆借的資金成本提高，加上利率高位也讓外幣放款動能疲弱，導致利息淨收益減少。

美債殖利率回跌更讓主力是自營業務（投資海外有價證券）的證券國際業務分公司（OSU），5月虧轉盈2410萬美元，累計前五月虧1847萬美元，虧損明顯縮小。

證期局官員說，OSU投資海外債受利率變動影響大，5月虧轉盈是受美債殖利率回跌，有持債評價利益；前五月仍虧損則是因美國遲未降息、債券殖利率回跌有限所致。

即便保險國際業務分公司（OIU）受惠產險、再保險業務擺脫去年支付賠款損失利空，使前五月稅前盈餘1293.6萬美元，是唯一年增獲利仍呈正成長者，但年增率已從上月的1.76倍、降到1.4倍，成長動能也顯疲態。

合計三大境外金融中心，2024年累計前五月稅前盈餘6.8億美元，較去年同期還有9.3億美元獲利水準來看，年衰退27%，2024年恐陷入連四年衰退窘境，續下探至少七年低點。

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