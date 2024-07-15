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國泰資產管理峰會 蔡宏圖：夠穩健才能靈活前進

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
為提供客戶更具前瞻性的全球投資展望，首屆「國泰資產管理高峰會」十二日登場，由國泰金控董事長蔡宏圖開場致詞。圖／國泰金控提供
為提供客戶更具前瞻性的全球投資展望，首屆「國泰資產管理高峰會」十二日登場，由國泰金控董事長蔡宏圖開場致詞。圖／國泰金控提供

管理逾十兆元資產，全台最大企業投資機構的國泰金控，為提供客戶更前瞻性的全球投資展望，上周五邀集國內外廿位投資權威領袖舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，吸引近萬人報名，線上直播觀看人次超過三萬。

國泰金董事長蔡宏圖致辭表示，國泰期許自己以身作則，不僅為國人財富保值增值，更希望發揮市場影響力，為市場注入更健康的投資理念、創造與國際看齊的全方位服務，並提供台灣資產管理人才更寬廣舞台，豐厚台灣資產管理產業的蓬勃發展。

蔡宏圖指出，國泰累積六十年海內外投資經驗、有三百位投資研究團隊、客戶遍及台灣一千四百萬人，是台灣擁有最長久經驗、最專業的機構投資人，從投研、商品開發到銷售、服務，具備完善資產管理的經營實力，就是這些穩健且扎實的投研基礎，才能夠靈活前進。他也說，國泰在做資產管理跟投資的時候，非常重視風險控管，他提醒，「因為穩健，我們才會有靈活的策略配置來做投資」。

國泰金控做為台灣最大資產管理業者，將善用市場經驗和專業知識，搶先其他業者識別並實現各種可能的投資機會，為高資產客戶持續引進或設計更多元投資商品，幫助客戶提升收益、分散風險

國泰金指出，未來將強化與各通路合作夥伴的合作，集結國泰人壽投研能力、國泰世華銀行通路布局能力、國泰投信商品開發能力，擴展資產管理的能力與服務範疇。

分散風險 客戶 資產

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