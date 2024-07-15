資產管理高峰會／國泰投資展望 引領七趨勢

國泰金控（2882）為提供客戶更具前瞻性的全球投資展望，首屆「國泰資產管理高峰會」日前盛大登場，由國泰金控董事長蔡宏圖開場致詞，並邀請國內外近20位投資權威領袖來台。

國泰金控管理逾10兆元資產，是全台最大企業投資機構，當天的峰會，國內外投資權威領袖與國泰團隊深度探討AI科技、台股、總體經濟、債券、國際股、私募信貸、另類投資等七大趨勢，吸引近萬人報名，線上直播總觀看更超過3萬人次。

蔡宏圖表示，國泰累積60年海內外投資經驗、有300位投資研究團隊、客戶遍及台灣1,400萬人，是台灣擁有最長久經驗、最專業的機構投資人，從投研、商品開發到銷售、服務，具備完善資產管理的經營實力，就是這些穩健且扎實的投研基礎，才能夠靈活前進。蔡宏圖強調，國泰在做資產管理跟投資時，非常重視風險控管，「因為穩健，我們才會有靈活的策略配置來做投資」。

上半場聚焦「全球政經情勢與投資」，由Richard Clarida與PIMCO台灣業務負責人唐佳志，解鎖當前總經與貨幣政策下全球投資機會；國泰人壽資深副總王怡聰、國泰世華首席經濟學家林啟超也與Richard Clarida大談全球經濟及債市展望針對全球關注的AI趨勢，亦由騰旭公司投資長程正樺、國泰投信董事長張錫、國泰人壽副總林士喬分析AI浪潮下的投資機會，及對談台股與AI前景展望。

下半場有兩大主軸：「洞見全球另類投資脈動與機會」及「展望國際股票投資機遇與挑戰」。在另類投資脈動的部分，除國泰世華私人銀行執行長傅伯昇，分析高資產客戶的投資新趨勢外，國泰世華銀行董事長郭明鑑、Joseph Zidle、Douglas McDermott針對私募市場及私人信貸的發展機會展開大師對談；國際股市展望方面，由Christopher Dyer、Michael Pye及國泰投信總經理張雍川，一同探討國際股市機會。

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