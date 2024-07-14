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台股火熱台商伺機而動 國銀OBU存款5月底年增2224億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布OBU存款大增，銀行業者認為有三大原因。本報資料照片
金管會公布OBU存款大增，銀行業者認為有三大原因。本報資料照片

台股火熱，連台商都把資金從海外匯回伺機進場。金管會所發布的國銀OBU存放款最新統計顯示，今年5月底的國銀的OBU存款3兆5771億元等值新台幣，較去年5月底大增等值2224億台幣，增幅6.6%，對此國銀高層指出，除了美元優利存款對OBU客戶也發揮號召力之外，台股掀起AI旋風也席捲台商，加上大陸為首地區經濟前景不明，使台商抽離資金回到OBU，伺機進場投資台股。

對此銀行業者指出，除了美元高利優存對企業戶的號召，加上中國經濟情勢不佳使企業撤離資金暫泊在OBU觀望，使銀行存款大增之外，台股大盤指數今年以來直線上竄，更對台商發揮不可小覷的號召力，至於匯率對絕對金額的影響，只是其中一小部分。

相較之下，5月底的OBU放款量雖有增加，但今年5月底的2兆3342億等值台幣，僅較去年同期增加1342億，年增6.1%的比率也低於存款年增率，銀行高層表示，仍和美元利率太高，使企業寧可借台幣去換成美元大有關係。

銀行高層分析，現在美元放款都以用TIBOR計息居多，現在連基準利率TIBOR三個月期的利率，都已站上5.6%，倘若再加計加碼點數，總利率水準甚至接近7%，因此令OBU客戶望之卻步，寧可先借新台幣，再換成美元，其中光是利差，就可省下超過4%的水準，絕對能釐平匯率風險。至於放款仍增1342億等值台幣，銀行主管指出，和舊貸到期要借新還舊較有關係。

這種存放款結構失衡的現象，也使OBU的獲利表現不佳，今年全體國銀的OBU前五月獲利223億，還較去年同期的286.6億衰退22.2%；對此銀行業者指出，這種失衡的狀況仍會持續，不過另一方面，OBU的存款增加，亦有助於紓緩銀行面臨不動產放款都已接近銀行法72條之2臨界點的壓力，讓銀行能增加不動產放款的空間。

台股 新台幣

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