資產管理高峰會／國泰集團第三獲利引擎 熱轉

國泰金控長期將「以客戶為中心」做為經營理念，並將為客戶創造價值視為使命，在銀行及保險事業穩健發展下，積極完備資產管理事業為第三獲利引擎，集結國泰人壽投研能力、國泰世華銀行通路布局能力、國泰投信商品開發能力，以集團角度相互協作，擴展資產管理的能力與服務範疇。

國泰投信資產管理規模逾2兆元，在國泰資產管理業務中扮演關鍵角色，ETF人氣王00878規模超過3,000億，為定期定額及ETF受益人數雙冠王。今年來國泰投信債券ETF規模成長迅速，其中千億級的國泰投資級公司債00725B本月除息，每單位配發0.658元，7月15日為最後買進日，近期獲投資人大幅加碼。國泰投信從主動到被動型基金一應俱全，擁有全台投信界最龐大的百人投研團隊，幫客戶做好資產管理。

國泰人壽總經理劉上旗指出，資產管理業務有三大重點：專業人才、通路與產品，國壽收到保戶的保費後需投入長天期的固定收益商品與私募股權基金，因此有七成資金配置在海外，國泰人壽具備投資專業，對投資商品的了解兼具深度與廣度，同時也有足夠的投資人才。

國泰世華總經理李偉正表示，國泰世華以三大策略經營高資產客戶：國際化、客製化跟數位化，銀行產品、服務都與國際接軌，透過國壽與國泰投信兩位「老大哥」拿到國際最新的市場、產品與服務等資訊並提供給客戶。其次是「以客戶為中心」，不論VIP或一般客戶都能提供客製化服務；第三是包含智能化的數位化，讓客戶與銀行往來，不論理財、資訊與教育等需求，透過CUBE App就能一次搞定。

商品推薦