三境外金融中心獲利衰退

據金管會統計，2024年累計前五月銀行、證券和保險等三大境外金融中心稅前盈餘6.8億美元，年減27%，更僅是2023年一整年的38%，獲利動能欲振乏力，金融圈指出，美國將續持利率高位更久，對2024年境外金融中心獲利持審慎保守態度，估全年難站回20億美元大關。

境外金融中心指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU）。

金管會公布銀行、證券和保險業等金融三業境外金融中心獲利。2024年5月單月59家銀行國際金融業務分行（OBU）稅前盈餘新台幣51.5億元，月增三成，前五月賺新台幣223億元，年減22%。

證券國際業務分公司（OSU），5月虧轉盈2,410萬美元，累計前五月虧1,847萬美元，虧損縮小。

即便保險國際業務分公司（OIU）受惠產險、再保險業務擺脫去年支付賠款損失利空，使前五月稅前盈餘1,293.6萬美元，但年增率已從上月1.76倍降到1.4倍，成長動能顯疲態。

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