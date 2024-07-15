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壽險業庫存現金落到低水位

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

美元保單解約潮延燒，壽險業帳上現金部位明顯縮水。中央銀行統計，今年5月壽險業庫存現金跌破9,000萬元，只剩下8,800萬元，連三月下滑且為歷史最低水準；與去年同期相較，壽險業庫存現金部位已連六月呈兩位數衰退，5月年減32.31%。

根據保發中心數據，2024年5月保險給付2,499億元，刷新史上單月最大紀錄；不只如此，今年前五月保險給付達1兆1,017億元，高於保費收入9,389億元，現金淨流出擴大至1,628億元。

壽險業高層指出，在新台幣匯率較弱、美元相對強勢時，保戶解約美元保單的誘因提升、解約金就會明顯增加，保險給付大於保費收入現象恐將持續一陣子、暫時難以扭轉。

央行統計的庫存現金，包含庫存新台幣、運送中的新台幣及周轉金等。

自2023年12月以來，壽險庫存現金水位與去年同期相較均呈兩位數下跌，2023年12月年減22.03%，今年1月更慘、年減幅達53.96%；今年2月與3月分別衰退26%左右，4月與5月減幅度擴大至三成以上，分別來到35.71%與32.31%。

壽險業 新台幣

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