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壽險業資產規模還在長大 5月這些關鍵數字寫「三高」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國內壽險資金雄厚、資產規模締造新猷。報系資料照
國內壽險資金雄厚、資產規模締造新猷。報系資料照

國內壽險資金雄厚、資產規模締造新猷。根據中央銀行統計，截至今年5月底，壽險業總資產、國外資產與不動產投資餘額，同步締造三項歷史新高紀錄。其中，壽險業總資產高達36兆2,336億元，連六月上漲並創下歷史新高，5月年增率6.03%，寫下2021年11月以來、逾兩年半新高。

壽險業資產持續壯大，不過資產餘額5月僅小增685億元，相較於今年1至4月，單月增加金額介於2,161至4,804億元縮水不少。自去年12月起、近半年來，壽險業資產總額大增1兆3,701億元。

擁有雄厚資金的壽險業，因國內資金去化管道有限、超過六成比重投資海外；央行數據顯示，今年5月底，國外投資餘額22兆1,795億元，連五月上漲且續攀高峰，年增率6.27%；壽險國外投資占總資產比率約61%。

數據顯示，壽險國外投資以連五月成長，不過5月增加金額只有149.48億元，為今年以來最低水準，過去五個月，國外投資合計增加1兆1,337億元。

除了「錢」進海外，加碼國外股債市外，大型壽險公司通常也是國內外的大地主、「包租公」；統計至今年5月底，壽險不動產投資餘額達1兆5,292億元，同步寫下歷史最高，單月增加32億元，終結連兩月減少。

回顧今年3月與4月，壽險不動產投資分別月減1,623與251億元。

數據也顯示，5月不動產投資餘額年增率1.96%，高於前一個月的1.88%，為兩個月高點。

立法院財委會近期提案審查，擬將保險海外投資上限由現行可運用資金45%降至25%，一旦拍板，將有逾九兆壽險資金回流台灣；央行副總裁嚴宗大先前在立法院表示，壽險資金回流，主要問題是國內債市沒有那麼大的胃納量（指壽險資金回台投資債券籌碼不足）。

嚴宗大強調，台灣是經常帳順差國家，即金融帳淨資產多呈增加，無論保險業或政府基金，應讓大量資金投資國外，可達平衡國內經濟效果。

金管會主委彭金隆也說，一旦調降保險業海外投資限額至25%，壽險業必須立刻進行約九兆元的資產配置改變；目前保險業投資海外資產，大部分均為長期投資固定收益類債券，目的在於獲取長期穩定報酬，一旦壽險資金大舉回台，現在台灣債市規模很難容納，因此壽險資金回來後，會跑到什麼地方去很難預期。

壽險業

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