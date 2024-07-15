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保險小百科／出國看演唱會 旅綜險有保障

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

演唱會+旅遊」追星旅遊模式日漸流行。台灣近年掀起KPOP韓流旋風，但在旅行中不免遇上突發狀況。產險業者因應趨勢全新升級國外旅行綜合保險專案，若在演唱會活動遇意外事件發生，抑或因人為因素出現行程延誤取消、行李損失等情況皆有保障。

台灣知名樂團五月天先前在香港紅磡舉行演唱會前，因天候影響導致舞台球型設備突然起火燃燒，當天演唱會被迫延期。兆豐保險全面升級國外旅行綜合保險專案，其中對於演唱會有活動意外發生-實支實付傷害醫療保險金（MR）理賠金額可達100萬元；意外身故或失能保障金（AD&D）最高可達1,000萬元。

國外旅行綜合保險專案中，若在預定海外旅程開始前七日至海外旅行期間開始前，因保險契約約定事故發生，例如被保險人、配偶或三親等內親屬遭受死亡或病危，以致取消預定之全部旅程，對於無法取回之預繳團費、交通、住宿及演唱會票券等費用，在約定的保險金額內可獲理賠。

保險金 演唱會 理賠

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