退休金算盤／勞退新制三優勢 確保領得到

勞工退休金有舊制與新制之分，新舊之差不但給付條件不同，給付標準也不一樣，但外界一直有「新不如舊」論戰，認為新制退休金對勞工不利，還是舊制比較優。若要總結舊制與新制退休金優劣，新制給付標準的確比舊制低，但從「領不領得到」，新制的保障性遠優於舊制，因為舊制領得多，卻九成以上領不到，等於「看得到、吃不到」，不如新制確定領得到來得實在。

勞工退休金舊制指的是2005年7月之前的年資，適用勞基法的退休金；新制則是2005年7月上路，此後才進入職場或轉職的勞工一律適用新制。當年適用舊制者，可在新制上路五年內改選新制，並保留舊制年資，因此有些勞工屬於舊制與新制都有，若未在五年內改選新制，則屬於純舊制勞工。

從給付標準來看，舊制退休金一年1個基數（指一個月薪資）起跳，前15年年資甚至是一年2個基數，最多以45個基數為限。新制退休金若以每月提撥薪資6%計算，等於一年是0.72個基數，以致網路上不時出現「新不如舊」大論戰。但真的如此嗎？

舊制與新制其實各有優劣。若從給付標準來看，新制的確不如舊制，因為新制是按月直接提撥薪資6%到每個勞工專屬個人帳戶，一年等於提撥薪資的72%，比起舊制是前15年年資，一年領二個月薪資，第16年起一年一個月薪資的退休金，新制退休金的確比舊制少。

不過若從「可攜式」與「領得到」比較，新制的保障性遠優於舊制。舊制退休金規定於勞基法，勞工要領到舊制退休金，必須符合勞基法第53條規定，也就是要在同一家公司工作，而且工作年資滿25年，或是工作年資滿15年、年滿55歲，或是工作年資滿十年、年滿60歲。最大問題是，如果勞工中途換工作，年資要重新計算，終其一生可能都領不到退休金。

也就是說，舊制雖然領得多，但過往就是九成以上勞工都領不到，被譏為「看得到吃不到」，因此後來才會在2005年催生勞退新制，最大特點就是改成「可攜式退休專戶」制度，勞工換工作，退休金帳戶跟著走，只是換新雇主提繳退休金，退休帳戶專屬個人，確保一定領得到。

其次，舊制退休金訂有最高給付45個基數上限，一般勞工若同一家公司工作滿30年，退休金就可達45個基數，意味勞工若繼續在同一家公司工作超過30年，新增的年資都不能再轉換成退休金。過去有很多在大企業工作的勞工，如果大半輩子都在同一家企業工作，超過30年年資變成無效年資，無法再累積退休金。

新制退休金則無退休金提繳年資上限，那怕勞工只在一家企業工作一個月，老闆都得提撥一個月的退休金。其二，勞工不用擔心換工作就沒有退休金。其三、勞工即使年滿65歲、70歲，甚至80歲，只要還在工作，老闆都有提撥退休金義務，勞工若一輩子工作40年、50年，天天都有退休金。

最後，勞工終其一生累積的退休帳戶，每一年都可以參與勞退新制基金投資收益分配，當年賺得多就分得多，即使虧損，政府也提供保證收益，確保退休金本金不縮水。所以雖然新制退休金給付看起來不如舊制，但如果基金收益分配頗豐，幾十年換算下來，未必會比舊制差。

整體來說，舊制退休金優？還是新制退休金比較好？對早年終生職的工作型態來看，或許可以為期盼一份優渥退休金而為一家企業付出一輩子心力，但九成勞工領不到的退休金，是虛是實？或許後期上路的新制退休金，勞工可能未必滿意，但至少確保人人領得到，可以算是最大的優點了。

商品推薦