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專家教你保／分紅養老保險 趁年輕規劃

經濟日報／ 洪瑞
富邦人壽財務精算處商品行銷部資深協理洪瑞霙。 富邦人壽／提供
富邦人壽財務精算處商品行銷部資深協理洪瑞霙。 富邦人壽／提供

勞動部發布2022年青年勞動統計，台灣的青年在前一年轉業者，有高達83%為自願性離職，凸顯年輕世代拒絕「被選擇」且勇於跳脫舒適圈的特質，再加上疫後「YOLO （You only live once）」心態興起，不少人更願意及時行樂、體驗生活。然而，台灣馬上於2025年邁入超高齡時代，年輕世代在把握當下、創造多元精彩人生的同時，也不能忽略退休規劃的重要性。

退休金究竟要存多少錢才夠？求職網站yes123於今年3月的調查顯示，民眾普遍認為至少要1,992萬元，才能支應退休生活所需。可以肯定的是，相同目標的退休金，35歲每月所需投入的金額，會比45歲才開始少了將近一半。此外，退休後的醫療費用支出將會是45至64歲時的二至三倍，若僅依賴政府退休金作為收入來源，當面臨通膨及年老後高額的醫療支出時，很可能導致退休金準備不足，因此提早進行規劃，才愈能將退休的主動權握在自己手中。

年輕族群規劃退休三大方向
年輕族群規劃退休三大方向

掌握退休規劃的成功關鍵在於及早開始，對於預算有限的小資族，其實可以考慮購買具有生存金給付的歲滿期分紅保險，其優點在於能透過延長期限及月繳方式，在工作期間善用小額月繳保費，減輕年輕時的保費支出壓力，長期累積打造未來的退休金流，又能隨自身需求及預算彈性搭配重大傷病險、住院日額醫療險、長照險等零件式附約，藉由「月繳保費+零件式附約」的方式，讓退休時既能享有長期穩定的現金流，又能享有各式保障。

以25歲女性投保富邦人壽推出的「富邦人壽優富年年分紅養老保險」為例，保額新台幣100萬元，繳費年期65歲滿期，轉帳繳費折減後每月僅需繳保費3,729元，以中分紅為例，屆滿64歲時便可領取生存保險金6萬8,400元（保證給付）及保單紅利購買增額繳清保險金額之生存保險金2萬7,960元（預估值，不保證給付），合計一年給付9萬6,360元（相當於每月8,030元），最長領至94歲。

若於有效期間內且在保險年齡屆滿94歲仍生存，還可領取一筆滿期可領總金額（預估值）206萬229元，包含滿期保險金49,500元（保證給付）、增額繳清保險金額之滿期保險金6萬2,082元及終期保單紅利-滿期194萬8,647元（不保證給付），讓小額資金用時間放大累積效果，預約樂退未來。

（本文由富邦人壽財務精算處商品行銷部資深協理洪瑞霙提供，記者陳美君採訪整理）

保險金 退休金

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