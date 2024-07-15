產險徵才 祭加薪、外派學習
產險業大徵才，第一保推動「實習生制度」，給予堪稱是業界最高的3萬元月薪，且今年全員平均加薪3%；和泰產、新安東京海上產、明台產則祭出多項福利，包含友善辦公室、每年調薪、外派學習等，吸引年輕人加入。
第一保因應少子化，從去年開始在徵才上推動「實習生制度」，給予應是業界最高的3萬元月薪，讓學生實際參與公司運作，若是表現優異，畢業後可以直接進入公司，去年共11位實習生，最後有九位留任，為公司注入新血。另外，第一保去年已調升員工年薪，約有50%的員工年薪可達17個月，較過去平均多了三個月。
和泰產險提到，員工為公司重要發展資產，和泰產目前員工千人左右，其中，理賠部門就有將近200人，今年公司也將持續招募新人，為了回饋員工，去年內勤職員薪資總額平均已調升9.4%，除此之外，今年員工健診補助預算將調升67%，總預算約700多萬元。
新安東京海上產險表示，除了每年調薪外，更是定期調查業界的薪酬水準並隨時調整，維持公司在搶人才這件事上不會輸在起跑點。同時，每年選派員工前往各關係企業受訓，去年與東京海上控股集團內部交流就高達51場，交流內容包含車險理賠、電子商務、風險管理、未來趨勢等等包羅萬象，並推出任職滿一年就有額外兩天的有薪「幸福假」，讓員工有更多時間休息、充電。
明台產險今年擴大招募各類人才，自去年起調升員工伙食津貼、新人起薪、並隨獲利創新高提供業界最高的年終獎金，同時舉辦儲備人才幹訓班、國際人才培訓班，提供業界最多的語言學習與海外見習機會，目前也積極藉由校園合作廣徵人才中。
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