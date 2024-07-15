住宅火險保單電子化 邁步

為使保險業邁向永續，產險公會積極推動住宅火險保單電子化，七家先導銀行與16家產險公司端「資訊流」系統測試及提供銀行住火保單資訊的「查詢平台」已順利完成，7月正式啟用。

未來民眾申辦房貸時，七家先導銀行可透過住宅火險保單作業電子化系統進行保單核對作業，以取代各家產險公司紙本保單，產險公會也期盼今年能夠達成358萬張住宅火險保單全面電子化目標。

住宅火險保單電子化推展概況

截至今年5月底，全台住宅地震保險有效保單數為358.1萬件，全國平均投保率為38.5%，其中近九成來自銀行押貸業務，但其耗費大量的保單用紙及印刷油墨，不符合ESG的精神，因此產險公會2022年底與保發中心溝通並達成共識，全力推動住宅火險作業電子化。在今年7月首波採用住宅火險保單電子化的先導銀行包含兆豐銀行、臺灣銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、華南銀行、元大銀行及彰化銀行。

國泰世華銀指出，銀行端透過住宅火險保單作業電子化系統，日後審核房貸案件將可線上查閱擔保品的住宅火險投保內容，取代過去的紙本保單核對作業，預期將可大幅降低紙張消耗、節省人工作業時間並杜絕紙本保單寄送遺失的風險，同時有效提升貸款作業效率。

玉山銀表示，銀行未來可於保發中心平台查詢顧客投保資料，加快撥款作業效率，顧客同時享受更好的貸款體驗；對銀行內部而言，每年產生大量紙本保單與收據，衍生人工建檔覆核、倉儲保管空間、續保作業確認、保單過期銷毀等人力物力成本，可由電子資訊流程取代，在個金業務領域，每年能節省超逾66萬張紙與對應的倉儲空間。

國泰產險表示，在銀行業、產險業及保發中心的協力下，推動貸款擔保品的保單審核電子化，實現揮別住宅火險紙本保單的日子。展望未來，產險業下一步將推動「全流程無紙化」，引導客戶選擇留存電子保單；國泰產險亦將持續投入數位創新研發，提供更便捷的數位體驗。

兆豐保險指出，住宅火險保單電子化後，保戶就能透過電子郵件迅速取得保單，還能將保單保存於手機、平板電腦等智慧型行動裝置，可隨時查閱且可避免紙本遺失方便管理；為提高住宅火險投保率，也鼓勵民眾多利用網路投保住宅火險，用經濟實惠的價格替自己的家建構充足保障。

商品推薦