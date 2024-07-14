金管會上半年開罰破億 銀行局以3965.5萬居三局之冠

金管會公布今年上半年的裁罰總金額，合計銀行局、保險局、證期局等金融三局，共對金融三業，以及上市櫃公司開出共計1.07億的罰單，較去年同期略減2%，其中，銀行局開罰連續二年居三局最多，今年再以裁罰總金額3965.5萬居三局之冠，占金管會的總裁罰金額近4成。

其中最大單就是前台中商銀董事長王貴鋒涉嫌挪用10億公款買私人飛機、超跑等，金管會因此對裁罰台中商銀1200萬元。前三大還包括了新光銀行因為理專挪用款項及與客戶的不當資金往來，和國泰世華銀因為櫃員不當挪用資金，分別被開罰800萬元。

金管會編列原本對今年度違規罰款收入編列預算數為2億7468.2萬元，雖然上半年已突破億元大關，達1億736.5萬元，但就預算達成率來看，僅為38.98%，今年應不會達標，不過官員也強調，在裁罰執行上，不會「為罰而罰」，先前編列的裁罰預算，僅作參考，實際裁罰金額的決定，仍要看業者違規事項情節的嚴重性。

若就裁罰件數來看，銀行局上半年罰鍰件數共10件，年減3件，保險局上半年罰鍰件數達13件，年減7件，兩者均較2023年同期下滑。保險局開罰前三大，包括了法巴人壽與法巴產險，因為公司治理及內控缺失分別被罰900萬及600萬元，另外台壽保和台中銀保經則位列第三，各被裁罰300萬元。

而證期局上半年對證券期貨投信投顧業開罰30件，年增5件，另對上市櫃公司等開罰82件，年減2件。倘若以證期局裁罰金額觀察，證期局對券商投信期貨等開罰1526萬元之外，還對上市櫃公司開罰，總計開出3441萬的裁罰，因此超越保險局的裁罰總金額3309萬元居第二高，但年減率4.31%，比銀行局少得還多。

證期局主要開罰對象包括國泰投信因全委投資經理人跟單被罰120萬元，時間投顧也被罰120萬元，國票證券則因違反證交法及洗錢防制法規定被罰110萬元。

商品推薦