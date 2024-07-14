金融業、上市櫃2024年前半年罰單金額 年減2%今年首見

據金管會最新統計，2024年前半年銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等3大業者總罰鍰金額1億706.5萬元，年減2%是今年來首見，若下半年沒有大張罰單，2024年罰鍰有機會比2023年2.5億元還低，下探近六年低點。

以2024年金管會行政罰鍰預算數2億7,468萬元來看，今年前半年目標達成率僅39%，連一半都不到，2024年裁罰目標應難達陣。

金管會主委彭金隆日前接受媒體聯訪時坦言，有人說金融監理是一種藝術，但他認為，金融監理是「以法律人、以理服人」的概念，有明確法規，大家依此執行，若雙方有不同見解，我們會提出專業想法來說服大家，走向更透明、更一致的監理標準。

他說，市場是複雜的，金管會要把很多標準，變成大家都可以預期的，讓大家處於一個長遠互信。因為監理互信最重要，雙方不是在一時的，誰占上風、誰占下風。

監理機關站在一個全民利益的角度，是市場秩序的維護者，所以需要有一個可預期性，因此「依法行政」是未來決策很重要的參考。

此舉被市場視為，未來金管會「行政裁量空間」將大幅縮減，是否影響日後的行政處分力道，成市場關注焦點。

據資料顯示，從2019年爆出數十件理專A錢案，隨後2020年、2021年連三年罰鍰都超標，2022年驟減，2023年更進一步走低、全年罰鍰額僅剩2.54億元，一旦2024年再降，可望下探近六年新低。

金管會公布金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。其中銀行業貢獻占比37%最高但已開始下滑，保險業及證投期貨加計上市櫃各占3成。

銀行業前半年被開出10件罰單、挨罰3965.5萬元，較去年同期13件、3879.5萬元罰鍰，金管會官員說，去年都是小金額的裁罰案，但今年有新增兩件逾300萬元重大裁罰案，使件數減少、但金額卻增加。

證券期貨投信前半年被開出30件、挨罰1526萬元，較去年同期25件、1412萬元，件數和金額都增加，主因是投信顧業罰單大增。據統計，投信顧業被開出5張罰單、372萬罰鍰、年增1.3倍，罰鍰額最高的前兩大也都是投信顧業者。

上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等共裁罰82件，1915萬元、年減12%，主因是去年有上市櫃公司未申報財報被連續裁罰加重處分所致。

保險業前半年被開了13張、挨罰3,300萬元，件數和金額各年減35%及4%，因前兩大罰鍰較大、推升整體罰鍰額。光前三大（有兩家並列第三大）罰鍰額就達2100萬元占了7成。

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