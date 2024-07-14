上半年網路投保件數同期新高 旅平險貢獻逾4成

金管會統計，今年上半年網路投保件數達389.27萬件，其中有近45%、高達173.92萬件為旅平險及旅綜險貢獻，展現旅遊潮續熱，產險業除了陸續試辦異業合作推廣旅遊保險外，亦出招搶推創新附加條款，競爭暑假期間海外旅遊商機。

根據金管會揭露最新統計，受惠旅平險及旅綜險投保熱潮，今年上半年全體保險業網路投保件數合計達389.27萬件，年增36.52%，網路投保保費收入合計達新台幣25.77億元，年增24.92%。

單看第2季，無論網路投保件數或保費收入均優於第1季表現，合計今年上半年全體保險業網路投保件數及保費收入，均雙創自2020年有逐月統計以來的同期新高。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，網路投保業績逐步走高，主要有2大原因挹注，首先是民眾旅遊意願持續回升，加上民眾日益善用網路投保便利性，驅動以網路購買旅平險及相關附加保險件數及金額同步成長，另一網路投保重要業績來源機車險亦呈穩定成長。

網路投保業績大部分來自於產險業，上半年壽險業網路投保達50.91萬件，年增22.32%，網路投保初年度保費達2.87億元，年增10.81%，產險業網路投保則達338.36萬件，年增38.95%，網路投保簽單保費為22.9億元，年增27.01%。

上半年產險業網路投保最熱門險種由機車險居冠，網路投保件數達77.66萬件，其次為旅綜險（含旅遊不便險）72.93萬件，值得注意的是，旅綜險附加海外突發疾病醫療健康險投保件數達51.56萬件，一舉奪下第3名，汽車險則滑出前3名熱榜外，反映時下旅遊熱度極旺。

嗅到旅遊商機，產險業陸續出招，富邦金旗下富邦產險今年初搶頭香獲金管會核准與同集團台灣大哥大異業合作，試辦讓台灣大用戶可直接在台灣大APP投保富邦產旅平險、登山綜合險或海域活動綜合險，並直接以電信帳單繳保費。

其餘產險業隨後陸續跟進，中信金旗下中信產險攜手遠傳電信向金管會申請業務試辦，模式亦為異業合作推廣旅遊保險並透過電信帳單代收保費。不僅如此，富邦產險再攜手星宇航空、安達產險則與中華航空合作，均申請業務試辦推廣旅遊保險。

除了透過異業合作拓展商機外，臺灣產險則創業界之先，向金管會保險局送審突發事故交通費用保險金附加條款並取得核准，當購買此附加條款的保戶於海外旅行期間內，因親屬在國內發生需住院或骨折未住院等突發事故，導致保戶須終止旅程提前返國，所產生返國所需機票費用將由臺產給予補償。

臺產行銷長朱文金指出，創新附加條款尤其從上有老、下有小的三明治族需求切入，去思考如何將旅綜險保障拓展得更全面，力拚在競爭激烈的市場作出差異化，另考量暑假期間旅遊潮更旺，公司亦透過電商改變包裝模式、定價機動調整，希望催動旅綜險業績，今年公司旅綜險成長目標力拚達4成。

上半年壽險業網路投保件數前3大險種，亦全由旅遊保險包榜，旅平險以網路投保件數達17.76萬件居冠，其次為旅平險附加實支實付型傷害醫療險16.95萬件，第3名為旅平險附加海外突發疾病醫療健康險，投保件數達14.72萬件。

檢視各保險公司業績，上半年產險業網路投保簽單保費續由富邦產險奪冠，其次為新安東京海上產險，國泰產險續居第3，前3名均為老面孔；上半年壽險業網路投保新契約保費冠軍為國泰人壽，富邦人壽擠下台灣人壽攀升至第2名，台灣人壽則落居第3。

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