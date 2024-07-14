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金管會上半年開罰逾億元 銀行局開單總額占近4成

中央社／ 台北14日電
金管會。聯合報系資料照片
金管會。聯合報系資料照片

金管會今年上半年罰鍰總額突破億元大關，達新台幣1.07億元，但相較2023年同期減少2%。其中，保險局及證期局開罰金額均下滑，僅銀行局走升，開罰金額達3965.5萬元，占金管會總罰鍰近4成。

根據金融監督管理基金預算書，金管會編列今年度違規罰款收入預算為2億7468.2萬元，今年截至上半年為止金管會罰鍰金額突破億元大關，達1億706.5萬元，編列罰款預算達成率為38.98%。

金管會三大業務局中，保險局及證期局今年上半年開罰金額均低於2023年同期，僅銀行局走升，開罰金額達3965.5萬元，年增2.22%，占金管會上半年總罰鍰金額近4成。

金管會上半年最大紅單由銀行局開出，因台中銀行前董事長王貴鋒涉花公款奢華度日，台中銀因未完善建立且未確實執行內控制度，遭重罰1200萬元。

銀行局上半年次重罰對象為新光銀行及國泰世華銀行，新光銀因前理財主管透過網銀轉帳挪用客戶款項且與客戶有私下資金往來，挨罰800萬元；國泰世華銀因前蘭雅分行櫃員挪用客戶款項，同樣挨罰800萬元。

保險局上半年開罰金額達3300萬元，年減4.35%，其中以法巴集團挨罰最重。法巴產險及法巴人壽因違反產、壽險分業經營原則，保險局開罰法巴人壽900萬元、法巴產險600萬元，分居上半年保險局開罰最大及次大單。

保險局上半年開罰第3高罰單，由台中銀保經及台灣人壽並列。台中銀保經因捲入王貴鋒涉花公款奢華度日案，挨罰300萬元；台壽則因投資及會計作業內控違規，同樣挨罰300萬元。

證期局上半年對證券期貨投信投顧業開罰1526萬元、對上市櫃公司等開罰1915萬元，合計證期局上半年開罰3441萬元，年減4.31%。

其中，證期局上半年開出最重單由時間投顧及國泰投信並列。時間投顧總經理違反不得兼任全委投資經理人規定，導致時間投顧挨罰120萬元；國泰投信則因全委投資經理人跟單，公司內控疏失遭證期局開罰120萬元。另國票證券因違反證交法及洗錢防制法規定，挨罰110萬元。

若從件數觀察，銀行局上半年罰鍰件數共10件，年減3件；保險局上半年罰鍰件數達13件，年減7件，雙雙較2023年同期下滑。證期局上半年對證券期貨投信投顧業開罰30件，年增5件；但對上市櫃公司等開罰82件，年減2件。

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