匯市最前線／台幣32.2~32.8元波動
過去一周，新台幣匯率累計貶值8.6分，貶值幅度為0.26%。
匯銀主管表示，台積電發放股利後，外資很可能匯出資金，恐加重新台幣匯率貶值壓力，短期內將於32.2~32.8元區間波動整理。
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