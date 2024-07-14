匯市最前線／台幣32.2~32.8元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣、美元示意圖。 （聯合報系資料庫）
新台幣、美元示意圖。 （聯合報系資料庫）

過去一周，新台幣匯率累計貶值8.6分，貶值幅度為0.26%。

匯銀主管表示，台積電發放股利後，外資很可能匯出資金，恐加重新台幣匯率貶值壓力，短期內將於32.2~32.8元區間波動整理。

上周主要貨幣對美元升貶幅
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台幣匯率 台積電 新台幣

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