央行升息拉高壽險不動產投資報酬率門檻 壽險三雄各顯神通

中央銀行今年3月升息後，壽險業不動產投報率門檻拉高至2.97%，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽等壽險三雄仍持續看好不動產投資，並採取不同的因應策略。

壽險龍頭國泰人壽指出，不動產是國壽長期投資策略一環，會持續追求合適的投資機會，在符合法定收益要求下，取得長期穩定收益及資產增值。

國壽近年來積極投資物流地產及重大建設區域優質商用資產，皆能符合前述法定收益要求及公司投資收益目的。

國壽表示，著眼雙北地區近年來合適投資機會少，惟若有合適標的及投資機會，不論雙北或雙北以外區域，國壽皆會積極評估。

回顧2023年，國壽投資桃園市中壢區、台中市烏日區兩筆土地，合計斥資53.09億元。據統計，近十年來，國壽在台中累計投資金額已突破百億元。

國壽高層指出，包含地上權在內，國壽近十年來在台中共投資了四筆土地，其中有三筆位於烏日區，顯示國壽相當看好當地未來的發展潛力。

除了台中地區外，國壽近年來也積極布局桃園地區的不動產；國壽在2023年7月底時公告，取得桃園市中壢區普忠段2地號土地，面積約3,260.41坪，交易總金額為20.04億元。國壽高層指出，該筆土地位於桃園中壢工業區旁，未來計劃興建商辦大樓用以出租，預估收益率將超過3%。

南山人壽董事長尹崇堯先前在股東會後表示，目前對不動產投報率的要求確實比較高，要在台北市找到比較好的標的並不是很容易，但不動產仍是重要的資產配置，南山人壽今年也做了一些不動產投資，包括台南成功化學倉庫；今年也陸續處分一些績效收益不佳的不動產，包括基隆八堵的倉庫。

尹崇堯透露，南山在信義區部分商辦將陸續在2026至2027年完成，像信義區公所、A26案預計2026年完成，世貿三館A21預計2027年落成，屆時包含南山廣場等，信義區南側是A辦很重要的基地，南山對商業不動產還是有很高的期待。

對於不動產投報率門檻拉高至近3%水準，富邦人壽表示，將持續評估優質的商用或政府釋出地上權標的，不會以壽險業不動產最低投報率評估，故無影響；去年以來，在雙北並無新增不動產投資案。

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