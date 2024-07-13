快訊

鄭文燦遭收押、陳亭妃被除名 民進黨權力改組添變數

獨／當時沒通報！台中旺偉飛行俱樂部傳摔機釀2傷 運安會證實了

央行升息拉高壽險不動產投資報酬率門檻 壽險三雄各顯神通

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今年3月升息後，壽險業不動產投報率門檻拉高至2.97%，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽等壽險三雄仍持續看好不動產投資，並採取不同的因應策略。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
中央銀行今年3月升息後，壽險業不動產投報率門檻拉高至2.97%，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽等壽險三雄仍持續看好不動產投資，並採取不同的因應策略。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

中央銀行今年3月升息後，壽險業不動產投報率門檻拉高至2.97%，國泰人壽富邦人壽南山人壽等壽險三雄仍持續看好不動產投資，並採取不同的因應策略。

壽險龍頭國泰人壽指出，不動產是國壽長期投資策略一環，會持續追求合適的投資機會，在符合法定收益要求下，取得長期穩定收益及資產增值。

國壽近年來積極投資物流地產及重大建設區域優質商用資產，皆能符合前述法定收益要求及公司投資收益目的。

國壽表示，著眼雙北地區近年來合適投資機會少，惟若有合適標的及投資機會，不論雙北或雙北以外區域，國壽皆會積極評估。

回顧2023年，國壽投資桃園市中壢區、台中市烏日區兩筆土地，合計斥資53.09億元。據統計，近十年來，國壽在台中累計投資金額已突破百億元。

國壽高層指出，包含地上權在內，國壽近十年來在台中共投資了四筆土地，其中有三筆位於烏日區，顯示國壽相當看好當地未來的發展潛力。

除了台中地區外，國壽近年來也積極布局桃園地區的不動產；國壽在2023年7月底時公告，取得桃園市中壢區普忠段2地號土地，面積約3,260.41坪，交易總金額為20.04億元。國壽高層指出，該筆土地位於桃園中壢工業區旁，未來計劃興建商辦大樓用以出租，預估收益率將超過3%。

南山人壽董事長尹崇堯先前在股東會後表示，目前對不動產投報率的要求確實比較高，要在台北市找到比較好的標的並不是很容易，但不動產仍是重要的資產配置，南山人壽今年也做了一些不動產投資，包括台南成功化學倉庫；今年也陸續處分一些績效收益不佳的不動產，包括基隆八堵的倉庫。

尹崇堯透露，南山在信義區部分商辦將陸續在2026至2027年完成，像信義區公所、A26案預計2026年完成，世貿三館A21預計2027年落成，屆時包含南山廣場等，信義區南側是A辦很重要的基地，南山對商業不動產還是有很高的期待。

對於不動產投報率門檻拉高至近3%水準，富邦人壽表示，將持續評估優質的商用或政府釋出地上權標的，不會以壽險業不動產最低投報率評估，故無影響；去年以來，在雙北並無新增不動產投資案。

南山人壽 國壽 國泰人壽 壽險業 富邦人壽

延伸閱讀

不滿對台軍售 中再制裁美6軍企：凍結財產、高管禁入境

台中市不動產聯盟協會理事長交接 蘇興民走馬上任

投資8年、30歲淨資產千萬！過來人押壽險遇暴力升息慘賠：打不贏就加入市場

避免宗教財產淪私產 崁頂李隆宮不動產32年後回歸法人

相關新聞

央行升息拉高壽險不動產投資報酬率門檻 壽險三雄各顯神通

中央銀行今年3月升息後，壽險業不動產投報率門檻拉高至2.97%，國泰人壽、富邦人壽與南山人壽等壽險三雄仍持續看好不動產投...

央行發行數位貨幣調查 近7成學者認為應先修法

中央銀行投入研究數位貨幣（CBDC），但強調發行沒有時間表，原因除了技術、資安面向須持續精進，牽涉的法制面相當複雜。根據...

股匯不同調漸成常態？專家：新台幣淡定盤整有3關鍵

台股在AI題材火熱與資金行情助陣之下，氣勢如虹，頻頻改寫新高，但新台幣匯率淡定以對，股匯連動效應不如往年明顯，台新銀行首...

台股漲勢背後關鍵 3數據揭台灣資金盛況

2024年才剛過一半，台股已締造諸多驚奇，不只台積電千金達陣，大盤指數更一度衝破24000點。探究台股這波多頭動力來源，...

國泰金董座蔡宏圖：錢淹腳目 要靈活配置、因應趨勢發展

國泰金控董事長蔡宏圖昨（12）日表示，過去30年來台灣民眾累積許多財富、台灣錢淹腳目，但民眾多儲蓄、少投資，如今傳統儲蓄...

儲蓄太多 國泰金董座：國人投資仍保守

國泰金控昨舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，董事長蔡宏圖致詞時表示，國人資產配置相對保守，多儲蓄、少投資，但傳統的儲蓄已無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。