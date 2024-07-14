國銀6月人民幣存款可能續減

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
人民幣。（美聯社）
人民幣。（美聯社）

中央銀行將於周一（15日）公布今年6月銀行人民幣存款餘額概況。市場研判，國銀人民幣存款餘額持續縮水的可能性較高。

央行統計顯示，近年來，相較於美元雙率雙升，人民幣利率與匯率直直落、投資魅力盡失，人民幣存款餘額不斷溜滑梯、下探十年半新低水準。

不過，央行上月公布，5月國銀人民幣存款為人民幣1,307.87億元，單月大增人民幣51.91億元；當時央行外匯局副局長洪櫻芬解釋，5月人民幣存款大幅增加，主要是國際金融業務分行（OBU）的電子業法人客戶收到大陸地區匯入投資所得與股利收入，國內散戶則是持續減持。

央行資料指出，5月外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額為人民幣961.72億元，較前一個月僅微幅減少人民幣1.25億元。洪櫻芬解釋，5月DBU的人民幣存款餘額大致持平，主要是法人戶存款微幅增加，但個人戶減少，兩相抵銷下差異不大。

人民幣 外匯 餘額

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