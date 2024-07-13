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央行發行數位貨幣調查 近7成學者認為應先修法

中央社／ 台北13日電
中央銀行投入研究數位貨幣（CBDC），但強調發行沒有時間表，原因除了技術、資安面向須持續精進，牽涉的法制面相當複雜。圖／聯合報系資料照片
中央銀行投入研究數位貨幣（CBDC），但強調發行沒有時間表，原因除了技術、資安面向須持續精進，牽涉的法制面相當複雜。圖／聯合報系資料照片

中央銀行投入研究數位貨幣（CBDC），但強調發行沒有時間表，原因除了技術、資安面向須持續精進，牽涉的法制面相當複雜。根據調查，近7成學者指出應先修正中央銀行法，才能發行CBDC，其餘個資、洗錢防制等面向，也應整合於特別法。

楊金龍10日於立法院財委會報告央行推動CBDC（Central Bank Digital Currency，央行數位貨幣，也可稱數位新台幣）進度，表示CBDC的發行是巨大且長期的工程，沒有時間表。

央行未給出明確推動期程，主因是發行CBDC茲事體大，除了得觀察國際發展情況，技術面、資安面甚至法制面都是大工程。

央行委外問卷調查對象涵蓋一般民眾、產業界、學術界及政府機關，學術界方面，經濟金融學者多數認為發行CBDC對經濟金融具正面影響。

法律學者對法制面有諸多建議，調查指出，在央行預計採雙層式架構發行的設計下，近7成學者認為應先修正「中央銀行法」，才能發行CBDC；至於其他與CBDC有關的法規面向，如個資保護、洗錢防制、變造或偽造貨幣等，3成學者認為應整合於特別法，另外3成學者則認為應部分整合於特別法，部分修正貨幣相關法律。

另外，雖然央行發行的貨幣具有法償效力，原則上不得拒收，但仍有6成學者認為應該對CBDC法償效力訂定除外條款，符合一定條件者，得以拒收，包括原來就沒有接受其他電子支付方式的店家、一定規模以下的店家、買賣雙方訂有約定者，以及特定個人使用者可以拒收等。

楊金龍表示，推動CBDC並非國際競賽，央行沒有時間表，「貨幣體系改革是要謹慎的，我不保守但要謹慎。」

央行 楊金龍 洗錢防制

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