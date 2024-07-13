快訊

吳桐潭公祭 10大槍擊要犯藍元昌「獻聲」預告重返江湖？

三重28歲警遭毒駕男撞死 侯友宜：絕不寬貸 還給警察公平正義

曾選台中市長…「素人媽媽」陳美妃情緒暴走 拿鐵鋤猛敲鄰居家被判刑

台股漲勢背後關鍵 3數據揭台灣資金盛況

中央社／ 台北13日電
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

2024年才剛過一半，台股已締造諸多驚奇，不只台積電千金達陣，大盤指數更一度衝破24000點。探究台股這波多頭動力來源，資金狂潮成關鍵，超額儲蓄首度突破新台幣4兆元大關，24兆元的活期存款、3.5兆元證券劃撥存款餘額，3項新高紀錄均是資金動能充沛的印證。

隨著人工智慧（AI）熱潮席捲全球，相關概念股股價滾燙，加上類股輪動，支撐台股多頭續航。雖然大盤指數來到高檔，難免震盪加劇，12日漲高回落，盤中一度下挫逾600點，但本週台股週線仍上漲360.34點，收下連2紅。

談到股市上攻動能，不外乎基本面、資金面，從經濟基本面來看，今年景氣回升，經濟成長率「坐3望4」，又有AI題材助陣，讓台股交投火熱；資金面更是活水源源不絕，從3大數據便可看出資金盛況。

首先，根據主計總處最新預測，今年超額儲蓄首度突破4兆元大關，衝上4.2兆元，和去年相比，暴增8383億元。

主計總處國民所得統計中，將國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況。

對於今年超額儲蓄飆上歷史新高，主計總處官員解釋，「經常帳順差」與「超額儲蓄」是一體兩面，當年度賺到這麼多錢後，扣除實體投資仍有餘裕，就可能投資國內外金融市場。

外界慣以「閒置資金」角度來看超額儲蓄，其實超額儲蓄的錢並非真的閒置，很大可能是流向股市、房市，以獲取較高報酬，如此龐大的資金量能，便是近年房市、股市火熱的重要推力。

其次，活期性存款期底餘額在今年3月站上24兆元大關、創歷史新高後，如今繼續站穩24兆元之上。央行官員說明，活期存款是觀察資金能量的指標之一，因為證券帳戶大多與活期存款連動扣款，活期存款水位高，意味著動能充裕；此外，美中貿易戰爆發後，海外資金回流，加上經濟穩健成長，都有推升效果。

第3個數據則是反映散戶投資信心的「證券劃撥存款餘額」，5月升至3兆5552億元，且單月暴增1799億元，雙雙改寫歷史新高。

央行官員指出，證券劃撥存款餘額可以反映民眾把錢停泊在帳戶，準備前進股市的情況，若搭配股市價量指標，證券劃撥存款餘額頻頻創高的同時，台股也是價量齊揚，便可得到近期民眾確實投入股市意願較高的結論。

「台股現在具備資金面、基本面，所以才會一飛沖天」，中經院代理院長王健全認為，這波台股漲勢確實有支撐，但當中有沒有泡沫，一定也有，資金這麼多，前進股市、賺到收益，固然創造財富效果，但股市泡沫持續堆疊，帶來的副作用不可小覷，不只高檔震盪加劇，一旦劇烈修正，也會衝擊一般民眾所得。

中央大學經濟系教授吳大任提醒，現在台股靠AI向前衝，又以台積電為主要支撐力量，對台積電而言，AI先進製程有漲價題材，但成熟製程營收占比也不小，尤其中國產能開出後，還有跌價可能，「現在大家對AI未來期待非常高，萬一達不到這個期待、和現實狀況有落差，（股市）修正可能會非常可怕」。

吳大任引用紅杉資本資料指出，全球吹起AI旋風，輝達晶片投資額高達500億美元，但僅為生成型AI新創帶來30億美元的營收，「投入與營收之間的落差非常巨大，不禁讓人聯想起2000年的網路泡沫」。

吳大任表示，企業不斷投入AI，認為可以改善效率，並期待未來應用擴大，創造更多營收；但現在第一波投入AI的企業，是否能夠真正帶來更高獲利，還是因成本太高，反而讓公司財務出問題，這些都要觀察。

此外，居住正義是政府與民眾非常關注的課題，但吳大任認為台灣有這麼高、超過4兆元的超額儲蓄，對股市、房市都是很大支撐力量，除非真的有地緣政治等重大衝擊，否則房市要往下跌不容易。

王健全建議，近期經濟成長率、出口、股市等數據都不錯，但產業復甦力道不均衡，傳產相對艱難，政府應該引導資金進入創投、投資更多早期新創，同時讓AI應用擴散到各個領域，改善多數企業的營運，這也有助於提升薪資水準，讓經濟果實能夠雨露均霑，不再集中少數產業。

AI 台股

延伸閱讀

少年股神再傳操作失利 聯發科爆5,740萬元違約交割

外資本周大賣台積電超過5.5萬張 但連買面板股

台股跳水失守2萬4 證期局：跌最重的不是台股

台股大跌473點 金管會信心喊話：基本面穩健

相關新聞

股匯不同調漸成常態？專家：新台幣淡定盤整有3關鍵

台股在AI題材火熱與資金行情助陣之下，氣勢如虹，頻頻改寫新高，但新台幣匯率淡定以對，股匯連動效應不如往年明顯，台新銀行首...

台股漲勢背後關鍵 3數據揭台灣資金盛況

2024年才剛過一半，台股已締造諸多驚奇，不只台積電千金達陣，大盤指數更一度衝破24000點。探究台股這波多頭動力來源，...

渣打攜手英僑商務協會 推動女性領導力

渣打銀行致力推動經濟共融與性別平權，在集團 Futuremakers by Standard Chartered 全球公...

國泰金董座蔡宏圖：錢淹腳目 要靈活配置、因應趨勢發展

國泰金控董事長蔡宏圖昨（12）日表示，過去30年來台灣民眾累積許多財富、台灣錢淹腳目，但民眾多儲蓄、少投資，如今傳統儲蓄...

儲蓄太多 國泰金董座：國人投資仍保守

國泰金控昨舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，董事長蔡宏圖致詞時表示，國人資產配置相對保守，多儲蓄、少投資，但傳統的儲蓄已無...

銀行美元NCD專案 祭5%高利

市場預期美國聯準會（Fed）可望於9月啟動降息，有銀行推出市場罕見的美元可轉讓定存單（NCD）高利專案，鎖定有意為手上美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。