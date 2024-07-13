台股漲勢背後關鍵 3數據揭台灣資金盛況

2024年才剛過一半，台股已締造諸多驚奇，不只台積電千金達陣，大盤指數更一度衝破24000點。探究台股這波多頭動力來源，資金狂潮成關鍵，超額儲蓄首度突破新台幣4兆元大關，24兆元的活期存款、3.5兆元證券劃撥存款餘額，3項新高紀錄均是資金動能充沛的印證。

隨著人工智慧（AI）熱潮席捲全球，相關概念股股價滾燙，加上類股輪動，支撐台股多頭續航。雖然大盤指數來到高檔，難免震盪加劇，12日漲高回落，盤中一度下挫逾600點，但本週台股週線仍上漲360.34點，收下連2紅。

談到股市上攻動能，不外乎基本面、資金面，從經濟基本面來看，今年景氣回升，經濟成長率「坐3望4」，又有AI題材助陣，讓台股交投火熱；資金面更是活水源源不絕，從3大數據便可看出資金盛況。

首先，根據主計總處最新預測，今年超額儲蓄首度突破4兆元大關，衝上4.2兆元，和去年相比，暴增8383億元。

主計總處國民所得統計中，將國民儲蓄毛額扣掉國內投資毛額的差額，便是當年度的「超額儲蓄」，可反映資金閒置狀況。

對於今年超額儲蓄飆上歷史新高，主計總處官員解釋，「經常帳順差」與「超額儲蓄」是一體兩面，當年度賺到這麼多錢後，扣除實體投資仍有餘裕，就可能投資國內外金融市場。

外界慣以「閒置資金」角度來看超額儲蓄，其實超額儲蓄的錢並非真的閒置，很大可能是流向股市、房市，以獲取較高報酬，如此龐大的資金量能，便是近年房市、股市火熱的重要推力。

其次，活期性存款期底餘額在今年3月站上24兆元大關、創歷史新高後，如今繼續站穩24兆元之上。央行官員說明，活期存款是觀察資金能量的指標之一，因為證券帳戶大多與活期存款連動扣款，活期存款水位高，意味著動能充裕；此外，美中貿易戰爆發後，海外資金回流，加上經濟穩健成長，都有推升效果。

第3個數據則是反映散戶投資信心的「證券劃撥存款餘額」，5月升至3兆5552億元，且單月暴增1799億元，雙雙改寫歷史新高。

央行官員指出，證券劃撥存款餘額可以反映民眾把錢停泊在帳戶，準備前進股市的情況，若搭配股市價量指標，證券劃撥存款餘額頻頻創高的同時，台股也是價量齊揚，便可得到近期民眾確實投入股市意願較高的結論。

「台股現在具備資金面、基本面，所以才會一飛沖天」，中經院代理院長王健全認為，這波台股漲勢確實有支撐，但當中有沒有泡沫，一定也有，資金這麼多，前進股市、賺到收益，固然創造財富效果，但股市泡沫持續堆疊，帶來的副作用不可小覷，不只高檔震盪加劇，一旦劇烈修正，也會衝擊一般民眾所得。

中央大學經濟系教授吳大任提醒，現在台股靠AI向前衝，又以台積電為主要支撐力量，對台積電而言，AI先進製程有漲價題材，但成熟製程營收占比也不小，尤其中國產能開出後，還有跌價可能，「現在大家對AI未來期待非常高，萬一達不到這個期待、和現實狀況有落差，（股市）修正可能會非常可怕」。

吳大任引用紅杉資本資料指出，全球吹起AI旋風，輝達晶片投資額高達500億美元，但僅為生成型AI新創帶來30億美元的營收，「投入與營收之間的落差非常巨大，不禁讓人聯想起2000年的網路泡沫」。

吳大任表示，企業不斷投入AI，認為可以改善效率，並期待未來應用擴大，創造更多營收；但現在第一波投入AI的企業，是否能夠真正帶來更高獲利，還是因成本太高，反而讓公司財務出問題，這些都要觀察。

此外，居住正義是政府與民眾非常關注的課題，但吳大任認為台灣有這麼高、超過4兆元的超額儲蓄，對股市、房市都是很大支撐力量，除非真的有地緣政治等重大衝擊，否則房市要往下跌不容易。

王健全建議，近期經濟成長率、出口、股市等數據都不錯，但產業復甦力道不均衡，傳產相對艱難，政府應該引導資金進入創投、投資更多早期新創，同時讓AI應用擴散到各個領域，改善多數企業的營運，這也有助於提升薪資水準，讓經濟果實能夠雨露均霑，不再集中少數產業。

商品推薦