股匯不同調漸成常態？專家：新台幣淡定盤整有3關鍵

台股在AI題材火熱與資金行情助陣之下，氣勢如虹，頻頻改寫新高，但新台幣匯率淡定以對，股匯連動效應不如往年明顯，台新銀行首席外匯策略師陳有忠點出3因素，除了亞幣普貶，今年台股主要為內資行情，外資態度較審慎，使得推升新台幣力道有限。

台股從今年初的17000多點穩步上攻，突破2萬點大關後，多頭續航，本週更突破24000點大關，寫下歷史新頁。

不過今年以來，新台幣匯率多呈貶值，截至6月底，已經貶掉1.715元，跌幅逾5%，呈現股匯不同調；本週台股激情大漲、突破24000點大關時，新台幣同樣漲幅有限，甚至小幅貶值。

陳有忠指出，今年股匯連動的效應減弱有3因素，一是外資對台股態度偏向審慎，因為今年初有總統大選，而新總統520才上任，這段期間處於政權交替期，國家方向未定，加上地緣政治風險升溫，均讓外資趨於保守。

陳有忠表示，即便520過後，台股頻頻創高，外資仍以調節居多，猛烈匯入新資金投資台股的狀態並不常見，換言之，台股這波漲勢主要靠內資行情，內資直接用新台幣買台股，沒辦法推升匯價，導致台股對新台幣的推升力道大幅減少。

第2個因素是美元持續強勢，陳有忠表示，市場一直期待美國聯準會今年降息，結果上半年「降息連影子都沒有」，美元指數維持在104至106高檔盤旋，沒有明顯跌落，令亞幣承壓。

第3，日圓是亞洲最大貨幣，而中國與台灣產業密切度高，人民幣也在貶，「當老大、老二都在貶，新台幣不可能獨強」。

陳有忠說明，亞洲國家多是製造國家，韓國、台灣匯率與人民幣關聯性高，現在中國景氣低迷，政府撒錢救經濟，導致人民幣疲軟，要不是人行控制匯價，恐怕已經貶到7.4價位；今年美元持續居高，日圓、人民幣又因各自問題，呈現貶值，使得亞幣弱勢格局難以翻轉。

匯銀人士則分析，台灣經濟基本面持續好轉，新台幣具備回升的基礎條件，只是時間點還沒到，「關鍵是美國何時降息，當美元回落，亞幣就會由貶轉升」。

匯銀人士指出，根據芝商所FedWatch，市場有7成認為聯準會將於9月降息，照此情境發展，只要美國聯準會釋出明確的降息訊號，市場就會開始反應，讓亞幣吹起反攻號角，新台幣升破32元也不是不可能。

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