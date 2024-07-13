渣打攜手英僑商務協會 推動女性領導力

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
渣打銀行與台北市英僑商務協會（BCCT）一同協辦「女性領導力」活動，台灣愛丁頓股份有限公司董事總經理兼BCCT Women in Business委員會主席黃皓茵（左一），渣打銀行公關暨行銷長江彗萍（左二），識富天使會聯合創始人暨執行長陳怡蓉（左三），CAREhER共同創辦人暨執行長周明緯（右二），美商中經合集團郭安妮（右一）。圖／渣打銀行提供
渣打銀行與台北市英僑商務協會（BCCT）一同協辦「女性領導力」活動，台灣愛丁頓股份有限公司董事總經理兼BCCT Women in Business委員會主席黃皓茵（左一），渣打銀行公關暨行銷長江彗萍（左二），識富天使會聯合創始人暨執行長陳怡蓉（左三），CAREhER共同創辦人暨執行長周明緯（右二），美商中經合集團郭安妮（右一）。圖／渣打銀行提供

渣打銀行致力推動經濟共融與性別平權，在集團 Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫支持下，關注16至35歲女性就業及創業，持續攜手勵馨基金會聚焦微型創業，在台灣舉辦第二屆「渣打女力創業獎(Women in Entrepreneurship, WiE)」，支持女性勇敢追夢。

此次與台北市英僑商務協會（BCCT）一同 協辦「女性領導力：打造品牌、社群、影響力」活動，邀請女性企業領導人，與參加「渣打女力創 業獎」之女性創業家分享如何打造品牌、社群及並進而創造影響力。

渣打銀行公關暨行銷長江彗萍表示，渣打女力創業獎 自2023年啟動以來，透過資金、專業輔 導與強化社群支持三管齊下，已成功協助30家由女性領導的企業，為她們開拓更廣闊的創業視野以及協助其永續發展。

台灣愛丁頓股份有限公司董事總經理兼BCCT Women in Business委員會主席黃皓茵表示，當前越來越多的女性在商界中展示出令人敬佩的領導才能和創新精神，她們不僅在各自的領域中取得了卓越成就，也為台灣商業環境帶來了多樣性和創新活力。透過女性領導力，打造品牌、社 群、影響力的活動，讓每位熱衷於商業多元化的夥伴齊聚一堂，慶賀女性領導者的成功，經由多 元產業女性領袖的社群交流與品牌經驗談，互相學習、建立聯繫以促進女性在商業中的發展。

渣打銀行與英僑商務協會（BCCT）期待透過此次活動以實際行動支持女性創業家，能夠進一步推 動女性在商業領域中的影響力和能見度，並促進更多元和包容的經濟環境，同時也為渣打女力創業獎，的參與者帶來豐富的學習機會和寶貴的人脈資源。

創業 渣打銀行 社群

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