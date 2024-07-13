小資族鎖利 優選短期美元定存

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

小資、一般上班族所得稅率相對低，不必考慮分離課稅節稅，市場上的低門檻美元高利定存選擇多元，在美國聯準會（Fed）可能9月降息，若是以新台幣轉換美元承作高利定存，可能以分散批次與短天期為主的短打方式，較能降低匯兌風險與被課補充保費的問題。

多家銀行推出低門檻的美元高利定存，包括凱基銀行推1,000美元起存7天期高利10%，單筆承作不設無上限，以及王道銀行推3個月期美元定存年利率6%，單筆起存金額100美元、上限5,000美元，每人至多承作兩筆。都是屬於天期較短、起存金額低的彈性方案。

銀行業者指出，高利定存雖然可以鎖住高利，但若美國真的9月降息，美元匯率也可能不再如現在強勢，因此若是以新台幣換匯承作美元高利定存，要注意日後到期換回新台幣的匯兌風險，這也是何以短天期方案較適合非以美元資產為主的小資、上班族的原因。

雖然部分銀行不設高利定存專案上限，但若想累積一筆資金比方1萬美元以上，承作高利定存以賺較多利息，要小心觸及單筆利息遭課徵補充保費問題，因此除低門檻起存方案外，選擇短天期方案可以讓利息絕對金額較少，可避開補充保費。

定存 新台幣 美國聯準會

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