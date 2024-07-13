銀行美元NCD專案 祭5%高利

市場預期美國聯準會（Fed）可望於9月啟動降息，有銀行推出市場罕見的美元可轉讓定存單（NCD）高利專案，鎖定有意為手上美元資產鎖住高息的高資產大戶試水溫，希望藉由拉長天期的高利美元NCD專案，以及分離課稅特性，快速吸收大戶美元資金，並提供大戶保本、本息兼具節稅的標的選擇。

自聯準會「暴力升息」以來，節節升高的美元利率使市場的美元高利定存專案一波接一波，但對高稅率的高資產大戶來說，若承作美元高利定存，很容易在申報所得稅時，出現利息免稅額27萬元「爆表」情況，使利息須併入20%甚至40%高稅率個人所得申報，還外加健保補充保費2.11%，等於承作高利定存的利息收益大打折扣不划算。因此不少銀行會針對這類大戶，另外包裝結構型商品，以分離課稅相對低稅率提供大戶節稅投資。

美元可轉讓定存單(NCD)與高利定存比較

不過，銀行業者指出，這類結構型商品雖然和NCD一樣都是分離課稅10%，但多數結構型商品可做到保本卻不見得保息，也就是收益率高但不保證報酬，或者要保證報酬但其收益率可能只比美元牌告定存利率略高，比不上高利定存的利率水準，美元NCD高利專案算是較罕見的新嘗試，重點還是看客戶接受度。

台企銀昨（12）日宣布推出美元6個月期及1年期的（NCD）5%高利優惠專案，客戶若單次承作五筆NCD、合計超過50萬美元，利率再回饋加碼0.1%，即最高年利率為5.1%，並採取限時限量，專案總額度2億美元，時間至8月底，額滿則提前終止專案。

台企銀主管指出，NCD的起存門檻為10萬美元，個人大戶分離課稅10%，但市場同業NCD絕大多數照牌告利率，台企銀因此推出NCD高利專案，並且拉長天期最長可到1年期，對於面對美國降息倒數、希望鎖住高利的大戶，可以賺取高息兼顧節稅。

台企銀舉例，因外幣NCD採10%分離課稅，對於全年利息所得超過新台幣27萬元，且所得稅率逾12%以上的個人客戶，具有節稅效果，以10萬美元1年期NCD為例，參與此高利專案則利息所得扣除所得稅、補充保費及帳戶維護費後，實際可獲淨收益約4,396美元，但若是承作一般高利定存併入所得稅，收益至少低2%，所得稅率40%則其收益落差更達約30%，因此高稅率的個人大戶承作高利NCD專案，會比一般高利定存更合適與划算。

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