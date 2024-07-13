儲蓄太多 國泰金董座：國人投資仍保守

國泰金控昨舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，董事長蔡宏圖致詞時表示，國人資產配置相對保守，多儲蓄、少投資，但傳統的儲蓄已無法滿足需求，如何做市場分析很重要，利率變動、政治及地域戰爭，以及供應鏈的改變，挑戰每個人的應變能力。

不過，近來詐騙猖獗，蔡宏圖還特別提醒與會投資人，做投資，大家都想賺錢，但要保持清醒不要被騙。以自己被詐騙集團冒名經驗，「已報案很多次了」。「在網路上看到蔡宏圖提供投資諮詢，請你們不要相信」，並指著自己的臉無奈說，「這個才是真人，其他都是假的」。

蔡宏圖指出，財富管理的重點，就是風險控管，台灣有幸在過去卅年來累積了很多的個人財富，有很多高資產人士，但分析發現，國人資產配置非常保守，仍是多儲蓄、少投資，因對投資環境、工具、風險缺乏了解，「傳統的儲蓄已不能滿足你所有需求」。他也舉例，近年資本市場最熱門的投資工具ＥＴＦ，且還是被動式的ＥＴＦ，投資人應多了解另類投資產品。

昨天台股高檔遇襲，盤中一度大跌五百點，終場以二萬三千九百一十六點作收，跌幅百分之一點九四，外資賣超台股四二一點九七億元。

國泰投信董事長張錫表示，台灣近兩年表現好是有基本面支撐，但漲多回檔是健康的，要相信「跌是漲的一部分」，只要基本面明顯成長，就不用預設台股高點，「預設高點通常會賣光，太可惜」，上半年漲太多，下半年資產配置或風險控管就特別重要。

張錫認為，下半年台股可能是整理格局，但長線趨勢上沒有問題，熱門的ＡＩ題材，未來二、三年仍會繼續。資金面則在美國決定降息後會啟動資金行情，指數經整理後，有機會還有更好的高點。

昨日經指數跌幅百分之二點四五，比台股嚴重，韓國股市下跌百分之一點一九。金管會證期局說明，Ｆｅｄ有望今年降息消息出來，資金撤離大型科技股，美股四大指數道瓊小漲，其餘下跌。金管會將密切關注國際金融市場變化，台股基本面表現穩健。

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