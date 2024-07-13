熱錢匯出 台幣淪最弱亞幣
台股昨（12）日重挫，熱錢大舉匯出9億美元，拖累新台幣匯率由升翻貶，終場貶值5.5分、收在32.561元，成交量擴大至18.33億美元；放眼主要亞洲貨幣，韓元、日圓、星元與人民幣對美元均為升值，僅新台幣匯率「獨憔悴」貶值0.17%，淪為「最弱亞幣」。
中央銀行統計顯示，美元指數昨天大幅下跌0.48%，主要亞幣氣勢如虹大舉反彈，其中日圓匯率勁揚1.51%，登上「最強亞幣」，星元匯率升值0.31%居次。
至於台灣主要貿易對手國貨幣韓元，昨天升幅0.17%，超越人民幣匯率升幅的0.14%。
匯銀主管指出，美國公布6月CPI顯著降溫，提振市場對美聯準會降息期待，但股市未受此消息激勵，反倒因投資人拋售科技股令美股多數收黑，費半指數大跌，拖累台股表現。
展望後市，匯銀主管估計，新台幣匯率短期仍將位於32.2~32.8元區間波動整理。
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