熱錢匯出 台幣淪最弱亞幣

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
熱錢大舉匯出9億美元，拖累新台幣匯率由升翻貶。 聯合報系資料照
熱錢大舉匯出9億美元，拖累新台幣匯率由升翻貶。 聯合報系資料照

台股昨（12）日重挫，熱錢大舉匯出9億美元，拖累新台幣匯率由升翻貶，終場貶值5.5分、收在32.561元，成交量擴大至18.33億美元；放眼主要亞洲貨幣，韓元、日圓、星元與人民幣對美元均為升值，僅新台幣匯率「獨憔悴」貶值0.17%，淪為「最弱亞幣」。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天大幅下跌0.48%，主要亞幣氣勢如虹大舉反彈，其中日圓匯率勁揚1.51%，登上「最強亞幣」，星元匯率升值0.31%居次。

至於台灣主要貿易對手國貨幣韓元，昨天升幅0.17%，超越人民幣匯率升幅的0.14%。

匯銀主管指出，美國公布6月CPI顯著降溫，提振市場對美聯準會降息期待，但股市未受此消息激勵，反倒因投資人拋售科技股令美股多數收黑，費半指數大跌，拖累台股表現。

展望後市，匯銀主管估計，新台幣匯率短期仍將位於32.2~32.8元區間波動整理。

台幣匯率 新台幣 日圓匯率

延伸閱讀

降息買美債、金融股或台積電？全網秒選它「最穩定」：保證不跌

CPI創3年多新低 小型股受惠、史指那指觸高後收跌

美通膨數據提振降息希望 國際油價上漲

美6月CPI升幅持續下降 Fed降息時機更加接近

相關新聞

銀行美元NCD專案 祭5%高利

市場預期美國聯準會（Fed）可望於9月啟動降息，有銀行推出市場罕見的美元可轉讓定存單（NCD）高利專案，鎖定有意為手上美...

儲蓄太多 國泰金董座：國人投資仍保守

國泰金控昨舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，董事長蔡宏圖致詞時表示，國人資產配置相對保守，多儲蓄、少投資，但傳統的儲蓄已無...

小資族鎖利 優選短期美元定存

小資、一般上班族所得稅率相對低，不必考慮分離課稅節稅，市場上的低門檻美元高利定存選擇多元，在美國聯準會（Fed）可能9月...

喊話防詐騙 蔡宏圖：網路上的不是我

詐騙集團盜用名人肖像進行投資詐騙案件頻傳，就連國泰金控董事長蔡宏圖也不堪其擾。蔡宏圖昨天在「國泰資產管理高峰會」致詞時首...

熱錢匯出 台幣淪最弱亞幣

台股昨（12）日重挫，熱錢大舉匯出9億美元，拖累新台幣匯率由升翻貶，終場貶值5.5分、收在32.561元，成交量擴大至1...

美元持續向32.6挑戰 第三季還有高點可期？

隨著金融市場越來越期待美國將在9月開始降息，美元指數也隨之拉回到接近105的水準，但美元兌台幣卻還是有偏強的表現，在7月10日盤中來到了32.62的價位，第三季還有再創波段新高的機會嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。