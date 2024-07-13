熱錢匯出 台幣淪最弱亞幣

隨著金融市場越來越期待美國將在9月開始降息，美元指數也隨之拉回到接近105的水準，但美元兌台幣卻還是有偏強的表現，在7月10日盤中來到了32.62的價位，第三季還有再創波段新高的機會嗎？

2024-07-12 22:57