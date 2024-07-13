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國泰金董座蔡宏圖：錢淹腳目 要靈活配置、因應趨勢發展

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金舉辦資產管理高峰會，由國泰金董事長蔡宏圖（前排左二）開場致詞並與國泰人壽董事長熊明河（前排左起）、國泰世華銀行董事長郭明鑑及國泰世華銀副董事長蔡宗翰等人合影。國泰金控／提供
國泰金舉辦資產管理高峰會，由國泰金董事長蔡宏圖（前排左二）開場致詞並與國泰人壽董事長熊明河（前排左起）、國泰世華銀行董事長郭明鑑及國泰世華銀副董事長蔡宗翰等人合影。國泰金控／提供

國泰金控（2882）董事長蔡宏圖昨（12）日表示，過去30年來台灣民眾累積許多財富、台灣錢淹腳目，但民眾多儲蓄、少投資，如今傳統儲蓄已不能滿足客戶需求，必須靈活資產配置，因應趨勢發展。

國泰金身為全台最大企業投資機構，管理10兆元資產，財富管理秉持兩大重點，提供客戶全方位產品與服務，也堅持以長期投資價值為重。

國泰金董事長蔡宏圖談話重點
國泰金董事長蔡宏圖談話重點

國泰金昨天舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，由蔡宏圖開場致詞，並邀請國內外近20位投資權威領袖，包括PIMCO董事總經理暨全球首席經濟學家Richard Clarida、全球頂尖資產管理業者黑石（Blackstone）、摩根士丹利等專家來台，與國泰團隊深度探討投資趨勢，全方位解析包括AI、總體經濟、債券、國際股市、私募信貸等七大趨勢。

據統計，昨天上午現場與會者有500多位，線上還有9,000位民眾參加直播，意即有近萬人參與這場盛會。

蔡宏圖提到，台灣過去30年來累積許多財富，很多人說「台灣錢淹腳目」，但國人資產配置還是非常保守，多儲蓄、少投資，但現在傳統儲蓄已不能滿足投資人需求，必須靈活資產配置，因應趨勢發展。

蔡宏圖說，世界經濟趨勢快速變化，有許多不確定因素，加上過去十年以來，從零利率到現在的高利率，讓擁有很多資產的國人不知如何投資，在這樣的利率時代下，市場分析非常重要；國泰在台灣有60年歷史，有300位以上投資專家，累積1,400萬名客戶，國泰金旗下子公司持續引進新趨勢，讓國人了解投資的環境、產品與管道有很大改變。

蔡宏圖表示，近幾年來我們資本市場最熱門的是ETF，且是被動式ETF，他認為還是需要讓國人了解到另類投資的產品，才能在變化多端景氣下好好管理自身財富。

身為台灣最大金融投資機構，國泰金管理超過10兆元資產，過去60年來累積相當多人才和經驗，蔡宏圖強調，國泰金在做投資管理、財富管理有兩個重點，首先要能為客戶提供全方位產品和服務，過去看到的金融產品現在已經不夠了，很多新的金融產品必須了解，國泰金有投資經驗及國外投資夥伴合作等，在財富管理從商品研發、發行到服務都能「一條龍」。

其次，國泰金相信，替客戶做財富管理，要顯現長期投資價值；國泰人壽談的是長期風險規劃，做投資配置、理財時也是相同觀念，以長期投資價值為重，如何提供客戶長期穩定的投資價值是最重要的事．國泰金有信心可透過自身專業與國外合作夥伴達成這些目標。

國泰金控 蔡宏圖

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