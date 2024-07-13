喊話防詐騙 蔡宏圖：網路上的不是我

詐騙集團盜用名人肖像進行投資詐騙案件頻傳，就連國泰金控（2882）董事長蔡宏圖也不堪其擾。蔡宏圖昨天在「國泰資產管理高峰會」致詞時首度公開喊話，近期臉書、網路上有許多以蔡宏圖之名，誘拐民眾加入投資群組等詐騙事件，「所有在臉書與網路上，蔡宏圖的投資徵詢影片，請你們不要相信。」

蔡宏圖在台上致詞時指著自己說：「這個我才是真的、其他都是假的，不知道從哪裡來的影片，我已經報案很多次了，大家千萬要小心。」

蔡宏圖強調，大家都想要賺錢，但風險要評估，「可能我的信用不錯，所以被拿來當招牌，但你們要知道，我本人在這裡，你們跟我不熟的，這就是我本人，我應該沒有整容過」。

他說，有國泰金控這樣專業機構，配合國外資產管理專家介紹與分析，民眾可以很放心，讓國泰金控為你做好財務管理工作，千萬不要相信其他那些「看起來像是我的」所做的一些介紹，如果民眾能有這樣警覺性，可以省掉很多麻煩。

事實上不只蔡宏圖，包括國泰金控投資長程淑芬及國泰投信董事長張錫等，也都遭到詐騙集團盜用肖像，在社群網站招攬加入投資群組；不過即使向社群媒體檢舉甚至向警方報案，此類盜用名人照片或影片進行詐騙的案件依然層出不窮，只能仰賴民眾有足夠智慧能夠判斷、不要輕易上詐騙集團的當。

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