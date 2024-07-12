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元大人壽公平待客評核排名前25% 落實金融友善政策

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
元大人壽從內部形塑公平待客文化，同仁不但將十大原則充分體現於工作上，更致力提供客戶最卓越貼心的有感服務。元大人壽／提供
元大人壽從內部形塑公平待客文化，同仁不但將十大原則充分體現於工作上，更致力提供客戶最卓越貼心的有感服務。元大人壽／提供

金管會今年7月初公布金融業2023年度「公平待客原則」落實情形評核結果，元大人壽繼去年獲頒「最佳進步獎」後，今年接續推出優化行動方案，再獲金管會肯定，進入公平待客評核排名前25%之列。

元大人壽響應主管機關政策，全力維護客戶權益，增進金融消費者對元大品牌的信賴，為有效引領全體同仁落實公平待客原則及「保險保障、永續經營、社會安康」的企業核心價值，元大人壽強化董事會及高階管理團隊的督導與推動，從內部形塑健全的公平待客文化，讓同仁將十大原則充分體現於工作上，致力提供客戶最卓越貼心的有感服務。

在商品面，依據不同客戶群體的屬性進行商品規劃，透過創新的保障內容設計，解決各年齡層、不同群體所面臨的人生風險，期許帶給每一位客戶及其家庭最周全的安心守護。

在服務面，順應網路科技浪潮導入新興技術，擬定數位轉型及資訊安全發展策略藍圖，優化數位服務流程與用戶介面，用心體察弱勢客戶需求，進一步推升貼心有感服務。

在普惠金融方面，元大人壽深入大專院校為青年學子開辦金融知識暨職涯規劃專題講座；針對弱勢兒少則前進偏鄉推廣金融風險教育。有鑑於銀髮長者被詐騙事件頻傳，元大人壽定期舉辦「樂齡守護列車」，陪伴長輩之餘，也提供實用的防詐騙資訊。

本著壽險業對人的關懷，元大人壽將持續以公平待客原則推動保險保障，透過與社福團體及縣市政府合作，拓展微型保險的保護傘，協助更多民眾及家庭獲得基本保障，持續推展金融保險相關知識予更多對象，為其建立正確的保險觀念，提升防詐騙風險意識，落實金融友善服務，期許每一位客戶都能獲得最優質的服務體驗。

元大人壽「銀髮微笑•有愛無礙」活動深入地區，志工團隊前進台中失智日照中心陪伴高齡長者，演出小短劇傳遞融防詐騙知識。元大人壽／提供
元大人壽「銀髮微笑•有愛無礙」活動深入地區，志工團隊前進台中失智日照中心陪伴高齡長者，演出小短劇傳遞融防詐騙知識。元大人壽／提供

元大人壽 微型保險 詐騙

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