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台新銀設立「AI訓練師」把關台新腦！打造金融創新核心

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行與八所大專院校舉辦AI人才培育實習計劃，針對金融業可導入AI服務的領域，進行嘗試性的實作。台新銀行／提供
台新銀行與八所大專院校舉辦AI人才培育實習計劃，針對金融業可導入AI服務的領域，進行嘗試性的實作。台新銀行／提供

台新銀行積極導入AI技術，領先同業設立「AI訓練師」(AI Training Manager)的全新職位，擔任「台新腦」最關鍵的品質把關者。為培養產業人才，台新銀行同步透過產學合作的方式，與八所大專院校舉辦AI人才培育實習計劃，展現對AI浪潮的迅速應變，也彰顯台新銀行於金融科技創新上的決心與願景。

台新（2887）成立創新科技應用部，以「AI賦能」為核心理念，打造自有生成式AI大腦「台新腦」，隨著部份功能陸續上線，已有效提升內部員工執行業務的效率。台新銀行AI訓練師除了要訓練及協助調整台新腦的AI模型產出正確的回答外，也需將台新內部大量資料統整歸納，進行模型訓練，以提升台新腦對語意的理解並反覆驗證AI模型產出結果的正確性。AI訓練師不僅需要程式語言專長，也要對金融領域擁有深入了解，為跨領域的重要人才，也是目前學界相對缺乏的一塊。

為此，台新銀行首次與國內多所知名大學（含北大、北科大、東吳、東海、政大、清華、陽明交通、輔仁等）進行產學合作，由台新銀行AI訓練師帶領19位研究生和大學生共同蒐集、彙整台新內部資料訓練台新腦，讓學生透過實戰過程，獲得寶貴的經驗。本月舉辦的「AI實習生專案成果展」學生將對AI的熟識、理解與想像化為實際發展計劃，鼓勵同學利用線上開源工具，針對金融業可導入AI服務的領域，進行嘗試性的實作，深刻體驗AI賦能的情境。

台新銀行資訊長孫一仕表示，「透過創新科技應用部的AI實習計劃，讓參與的學生有機會在職場環境驗證開源模型，有效增加就業競爭力。也讓台新能夠透過學生的視角，了解當前年輕世代對生成式AI的期待和想像，實習計劃中的回饋對未來台新自主開發的AI服務，具有重要意義。」合作計劃中的指導教授群，除了對同學的實習成果感到激賞，也期待未來能擴大舉辦，幫助更多學生提早為進入職場做好準備。而金融AI訓練師的加入，讓台新能持續精進「台新腦」的能力，進而推動金融服務的創新與進步，並鞏固台新銀行在金融科技領域的領先地位。

AI 台新 實習

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