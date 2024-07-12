台股重挫逾400點 新台幣放量貶值淪最弱亞幣

美股費半指數重挫，台股今天跟進下殺，盤中一度狂跌逾600點，熱錢撤離下，新台幣兌美元跟著放量走貶，今天收盤收32.561元，貶值5.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.33億美元。新台幣週線收下連5黑，且淪為今日最弱亞幣。

美國6月CPI顯著降溫，提振市場對於美國聯準會降息的期待，但因投資人拋售大型人工智慧（AI）概念股，美股多收黑，費半指數更大跌，拖累台股表現。

台積電今天拉回修正下跌40元，台股大跌473.1點，收在23916.93點，失守24000點大關。外資則是瘋狂賣股匯出，賣超金額高達421.97億元。

外匯交易員指出，新台幣兌美元今天一早以32.44元開出後，反映美元指數下跌，一度走勢偏升，但因台股下殺、熱錢落跑，匯價應聲翻貶，且跌勢不斷擴大，盤中最低觸及32.589元，高低震盪逾1角。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值8.6分或0.26%，週線連5黑。

外匯交易員分析，市場重燃降息期待，美元指數跌落至104價位，讓亞幣獲得喘息機會，但是台股漲了很長一段，難免面臨修正壓力，加上台積電股利入袋，接下來也是股利發放旺季，後續外資是否會回補台股，還是繼續匯出，將左右新台幣走勢。

根據央行統計，美元指數大跌0.48%，亞幣趁勢展開反彈，人民幣小升0.14%，韓元上漲0.17%，日圓則在美國CPI數據公布後，突然飆升，一度升至157，引發市場揣測是否日本官方進場干預，今天升值1.51%；相較其他亞幣多走升，新台幣匯率在台股暴跌、熱錢撤退之下，貶值0.17%，成為今日最弱亞幣。

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