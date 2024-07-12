明台產險獲准試辦「微型住宅綠能保險」 照顧弱勢族群

有鑑於弱勢族群大多居住在老屋，老屋發生火災之機率較高、弱勢族群於災後復原經濟能力也較弱，故一旦發生火災，恐會讓全家生存陷入困境。因此，三井住友海上保險集團明台產物保險公司引進海外成功創意、推展社會永續，融合「住宅火災」、「微型保單」、「綠色商品」三大特色，向金管會申請試辦「微型住宅綠能動產綜合保險」，獲金管會同意，明台產險預計於今年第四季開始試辦，擬與各地縣市政府或公益團體合作推廣，為弱勢族群搭建住宅火災保護網。

明台產險個人保險核保處鄭麒麟協理表示，目前國內住宅火災暨地震基本保險的主要投保對象為有房貸具有資產的民眾。然而對於更為需要保障的弱勢族群而言，因大多房屋為租用或借用，當不幸發生火災時，即面臨住宿與生活急需用品等費用發生，災後復原期間也需重購生活所需動產，若沒有適當的火險保障，生活可能馬上陷入困境，也會衍生社會問題。

鄭麒麟協理進一步說明，「微型住宅綠能動產綜合保險」係引進三井住友海上保險集團在印度成功的微型商品開發經驗，同時配合台灣市場的需要所設計，旨在關懷弱勢群體，提供低收入戶家庭提供基本保障，防止低收入戶在遭遇災害時因無法快速取得補助而陷入財政困境。本保單承保範圍涵蓋兩大類，包含「建築物內動產保險」及「災後不便費用保險」，當建築物因火災事故、閃電雷擊、爆炸、航空器墜落、機動車輛碰撞、意外事故所致之煙燻等，造成建築物內自有動產(如家具、電器、衣物等)損壞達無法修復之狀態而需重新購買者，提供理賠；同時為鼓勵綠色永續，針對保戶購買具有「綠色節能標章」的電器或家電用品時，提高該綠能產品之原理賠金額1.5倍。另就上述火災等事故所產生之臨時住宿費用、生活急需用品費、租屋仲介費用、搬遷費用等費用，於保險金額內以實支實付方式辦理理賠。

明台產險表示，目前已有微型傷害保險提供弱勢族群人身安全保障，透過本次微型火災保險，將可提供更加完整的社會防護網，推展普惠金融。

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