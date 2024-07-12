新台幣貶5.5分 收32.561元

暑假旅遊旺季來臨，近一年多來的海外觀光熱潮帶動國人在旅平險和旅遊不便險的投保需求更為殷切，包括國泰、富邦、兆豐等多家產險業者，近來陸續推出全新升級版的旅平險或旅行綜合保險、旅遊不便險方案。由於海外物價高漲、醫療費用也居高不下，民眾光是投保陽春的旅平險已經不夠，出國前最好投保必須依附旅平險主約才能投保的旅遊不便險，民眾貨比三家的重點有哪些？

2024-07-12 11:34