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新台幣貶5.5分 收32.561元

中央社／ 台北12日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.561元，貶5.5分，成交金額14.16億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.44元，最高32.425元、最低32.589元。

外匯 新台幣

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新台幣午盤貶2分 暫收32.526元

新台幣開盤升6.6分 為32.44元

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