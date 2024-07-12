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永豐金證券「豐富人生」講座 與客戶共創健康理財生活

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券持續舉辦「豐富人生」講座，與客戶共創健康理財生活。永豐金證券總經理張李章隆（右三）、食安專家譚敦慈（中）。業者提供
永豐金證券持續舉辦「豐富人生」講座，與客戶共創健康理財生活。永豐金證券總經理張李章隆（右三）、食安專家譚敦慈（中）。業者提供

永豐金證券「豐富人生」客戶關懷系列活動，6月攜手富邦投信共同舉辦「豐富人生─健康理財講座」，邀請知名食安專家林口長庚醫院護理師譚敦慈，分享如何維護健康與增強肌力，並以心路基金會幸福手作禮盒，與客戶串起對社會的愛與關懷，獲得熱烈迴響。

永豐金證券總經理張李章隆表示，在提供財富管理專業的同時注入身心養分，以永續價值與客戶一起追求豐富健康的人生。

講座首先由富邦投信分析師徐翊達探討台美策略投資趨勢，2024上半年股市表現亮眼，主要動能來自AI類股推動，大型科技公司持續對AI模型與資料中心的投入，刺激晶片設備與生產廠商股價持續創高。此外、經濟強勁，通膨數據反覆，美國聯準會降息預期遲遲無法兌現，在股市形成軋空行情。

徐祤達分析，下半年科技企業財報仍是重中之重，企業獲利能力是主要動能，隨著美國總統大選逼近，觀望氣氛濃厚，但在經濟穩定成長、科技創新突破的激勵下，對於長期投資者而言，政治的擾動可能成為更好的逢低買進機會。

永豐金證券資深分析師陳泓睿指出，從美股漲幅最驚人的科技龍頭企業輝達來看，各國政府和大型科技企業紛紛投入AI相關創新拓展，美股可望維持多頭格局。另外，在Fed走向降息循環下，有利債券未來報酬表現，資金可望輪動，投資人可透過多元資產配置參與布局，分散風險同時創造多元收益及報酬，掌握股債市場成長優勢。

累積財富，也要打造健康人生。食安專家譚敦慈分享如何吃得健康，透過食物搭配，代謝加工食品有害物質；並指導如何清洗蔬果，洗清殘留農藥。現場也親自示範，教導與會貴賓如何增強肌力，減少骨質疏鬆和肌少症的發生，健康飲食搭配運動，才能達到最佳的健康效果。在座來賓紛紛起身跟著老師一起讓身體動一動，現場氣氛反應熱絡。

健康是最寶貴的財富，擁有健康的身體，才能更好地把握投資機會，享受財富帶來的成果。

永豐金證券一直致力於為客戶提供全方位的財富管理服務，追求數位金融創新、落實永續投資核心價值，以客戶在不同人生階段的投資需求與期待為出發，推動創新數位化與客製化服務。同時也結合公益團體的愛心支持，與客戶一起共創美好的財富永豐生活。

富邦投信 永豐金

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