一度急升日圓匯價轉震盪 專家點明難回150價位關鍵
日圓昨（11）日大反彈，最高來到157兌一美元價位，由於日圓昨日盤中一度大升超過2％，市場盛傳日本政府出手干預日圓，但日本官員對傳聞不予置評，日圓今（12）日早盤震盪，在159兌一美元上下。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，即使美國在9月、12月降息，美日利差仍有一段差距，日圓匯率恐難回到年初150兌一美元價位。
美國最新通膨數據降溫，6月消費者物價指數（CPI）年增率3％，低於5月的3.3％，也低於市場預估的3.1％，剔除食物及能源的核心CPI年增為3.3％，更是創下2021年4月以來最小漲幅，導致市場押注美國9月降息機率大增，美元指數續弱。
針對日圓止貶回升，林啟超分析，主要是受到美國最新CPI數據影響，市場對降息預期更為明確，投資人預期利差將進一步縮窄，導致亞幣今日呈現波動，
林啟超認為，雖然美國聯準會降息與否後續仍須觀察美國通膨走勢而定，但市場預期美國9、12月降息機會升高，但美國即使降息，幅度還是有限，美日利差仍有一定差距，因此持有美元對市場來說還是具有吸引力，日圓恐難回到年初150美元的價位。
台灣銀行的日圓兌新台幣匯價昨最低來到0.2047，今天彈升至0.2078，回到6月中下旬水準，但整體趨勢目前為止尚未改變。
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