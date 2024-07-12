快訊

113分科化學／又見非選魔王題！難度反映兩極 試題與解答看過來

高溫凌遲經濟損害大 投資開發潔淨能源是當務之急

換地方了！三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師地點曝光

「海外突發疾病」理賠四大重點流程 安達產物全面升級旅平險

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

近期日本爆發了由A型鏈球菌引起的嚴重感染症，俗稱「日本食人菌」，致死率高達30%，造成赴日旅遊的旅客人心惶惶；加上近期新冠疫情再度升溫，為了防範感染，除了做好勤洗手、配戴口罩、保持傷口清潔等，出國旅遊的旅平險保障更是不可少。旅遊平安險是保障旅客在海外面對各種突發情況的重要保障，除了常見的意外受傷和行李損失，旅平險還提供「海外突發疾病」的理賠

旅平險專家安達產險指出，出國旅遊或差旅時，遭遇突發疾病應謹記四大重點，幫助回國後的理賠程序。同時，安達產險也在暑期旅遊旺季，推出五大升級保障，其中針對台灣旅客最愛前往日本和韓國，推出海外突發疾病限額升級150%，目前為業界唯一最高保障。舉例 : 前往日本旅遊，若投保海外突發疾病保額100萬的計畫別，實際該項保障額度為150萬。

海外突發疾病理賠四大重點

平安快樂的出遊，旅平險是相當重要的一個防護網，安達產險指出，當旅客在海外倘若遭受事故需要就醫時，旅平險將涵蓋相關醫療費用，包括醫生診療、住院治療及藥物費用等，整理4大理賠重點及流程：

1. 立即就醫：在突發疾病後，立即尋求當地醫療機構協助。

2. 保存醫療證明：保留所有醫療報告、診斷書和醫療費用單據。

3. 聯絡保險公司：盡快聯絡保險公司，告知情況並提供必要的醫療文件。

4. 提交理賠申請：根據保險公司的規定，提交完整的理賠申請和相關文件。

旅平險找安達更安心，五大升級海外突發疾病保障

安達產險表示，7、8月是國人出國旅遊的旺季，自7月1日起，升級5大項目的保障，包括針對特定地區「海外突發疾病」限額調整，包括台灣旅客最愛前往的日本和韓國之海外突發疾病限額即升級150%，目前為業界最高保障。這些保障包括高額的住院及門診醫療費用，急診費用，以及法定傳染病如Covid-19和猴痘的相關治療費用。旅客可以至安達官網進行線上試算保費、出發前一小時即時投保，特別適合自由行的旅客，出國時想要放心玩，安達旅平險是安心旅行的首選！

安達產物旅平險「五大升級」：

1. 日韓地區海外突發疾病限額提升150%，業界最高標準：針對國人最愛的旅遊地點日本、韓國，安達產險升級了海外突發疾病的保障限額至業界最高標準。

2. 歐洲、澳洲、紐西蘭提升保障150%：不僅限於亞洲地區，在就醫費用昂貴的歐洲、澳洲及紐西蘭，也大幅提升了突發疾病保障限額至150%。

3. 美國、加拿大保障提升至250%：美國、加拿大就醫費用高昂，安達產險也針對前往美國和加拿大的旅客，更進一步將突發疾病保障限額提升至250%。

4. 附加海外急難救助服務：安達將原本最高5萬美金的海外急難救助服務提高至10萬美金，讓旅客在遇到突發狀況時能夠即時獲得急難所需援助。

5. 旅遊取消及旅程更改保障：為了應對不可預見的旅遊變動，安達產物提供了最高5萬元的旅遊取消及旅程更改理賠，讓行程更加靈活且享有充分的保障。

安達產險提供的全面保險方案和迅速的理賠服務，讓旅客能夠安心享受旅程。即日起至9/30，進入安達產險官網線上投保海外旅平險，不限投保金額，都能參加City Café提貨卡抽獎活動，7/31前更有早鳥優惠，再抽1500元王品集團美食券。此外，會員更可尊享專屬禮遇加碼抽茶籽堂旅行沐浴組、下午茶即享券等多樣好禮。

旅平險 理賠 產險

延伸閱讀

日本護衛艦「誤入」中國領海？北京要求徹查

日本食人菌大爆發 這家保險公司升級日韓突發疾病限額

中國信託投信推三檔日本ETF7月30日登場 錢進日本找商機

MAZDA 25年式車款 7月限時升級 配備更齊全 價格更優惠

相關新聞

一度急升日圓匯價轉震盪 專家點明難回150價位關鍵

日圓昨（11）日大反彈，最高來到157兌一美元價位，由於日圓昨日盤中一度大升超過2％，市場盛傳日本政府出手干預日圓，但日...

手機被偷能理賠！出國熱潮旅平險已不夠 貨比三家也要注意條件

暑假旅遊旺季來臨，近一年多來的海外觀光熱潮帶動國人在旅平險和旅遊不便險的投保需求更為殷切，包括國泰、富邦、兆豐等多家產險業者，近來陸續推出全新升級版的旅平險或旅行綜合保險、旅遊不便險方案。由於海外物價高漲、醫療費用也居高不下，民眾光是投保陽春的旅平險已經不夠，出國前最好投保必須依附旅平險主約才能投保的旅遊不便險，民眾貨比三家的重點有哪些？

蔡宏圖也受不了！屢遭冒名投資詐騙「報案很多次了！」

詐騙集團冒用名人利用社群媒體詐騙屢見不鮮，政府至今無法有效遏止犯罪，連國泰金控董事長蔡宏圖也受不了了，他今日在國泰金資產...

慎防投資詐騙！ 國泰金董座蔡宏圖萬人盛會前疾呼：網路上的不是我

慎防詐騙！國泰金控（2882）董事長蔡宏圖12日首度出面喊話，「所有在臉書與網路上，蔡宏圖的投資徵詢影片，請你們不要相信...

日本食人菌大爆發 這家保險公司升級日韓突發疾病限額

近期日本爆發了由A型鏈球菌引起的嚴重感染症，俗稱「日本食人菌」，致死率高達30%，喜歡赴日旅遊的國人宜提高警覺；旅遊平安...

幣圈專法來了3／專法管不管穩定幣發行 業者跳腳 金管會、央行誰說了算？

「歐盟加密資產市場監管法案」（MiCA）有關穩定幣的規範，上月底上路，全球市占率最大的穩定幣USDT（泰達幣），因發行公司Tether未拿到合規執照，已被部分虛擬貨幣交易所下架，龍頭地位面臨挑戰，而USDT在台灣幣圈也是常用的主流幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。