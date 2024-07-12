快訊

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

土逆引爆雙面人格？鄭文燦塔羅牌「財富惡魔」...容易不擇手段出人頭地

113分科物理／試題與解答出爐！新綱實驗題終於出現 教師也喊燒腦

新台幣午盤貶2分 暫收32.526元

中央社／ 台北12日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.526元，貶2分，成交金額7.74億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.44元，早盤最高32.425元、最低32.536元。

外匯 新台幣

延伸閱讀

新台幣開盤升6.6分 為32.44元

日圓兌美元周四急升引干預臆測 今早轉跌

他擁「20張400塊台積電」憂下車時機？網籲放到退休等2千

大半年辛苦化為烏有...雲林稻田遭割稻仔尾 農民崩潰損失5萬元

相關新聞

手機被偷能理賠！出國熱潮旅平險已不夠 貨比三家也要注意條件

暑假旅遊旺季來臨，近一年多來的海外觀光熱潮帶動國人在旅平險和旅遊不便險的投保需求更為殷切，包括國泰、富邦、兆豐等多家產險業者，近來陸續推出全新升級版的旅平險或旅行綜合保險、旅遊不便險方案。由於海外物價高漲、醫療費用也居高不下，民眾光是投保陽春的旅平險已經不夠，出國前最好投保必須依附旅平險主約才能投保的旅遊不便險，民眾貨比三家的重點有哪些？

蔡宏圖也受不了！屢遭冒名投資詐騙「報案很多次了！」

詐騙集團冒用名人利用社群媒體詐騙屢見不鮮，政府至今無法有效遏止犯罪，連國泰金控董事長蔡宏圖也受不了了，他今日在國泰金資產...

慎防投資詐騙！ 國泰金董座蔡宏圖萬人盛會前疾呼：網路上的不是我

慎防詐騙！國泰金控（2882）董事長蔡宏圖12日首度出面喊話，「所有在臉書與網路上，蔡宏圖的投資徵詢影片，請你們不要相信...

日本食人菌大爆發 這家保險公司升級日韓突發疾病限額

近期日本爆發了由A型鏈球菌引起的嚴重感染症，俗稱「日本食人菌」，致死率高達30%，喜歡赴日旅遊的國人宜提高警覺；旅遊平安...

幣圈專法來了3／專法管不管穩定幣發行 業者跳腳 金管會、央行誰說了算？

「歐盟加密資產市場監管法案」（MiCA）有關穩定幣的規範，上月底上路，全球市占率最大的穩定幣USDT（泰達幣），因發行公司Tether未拿到合規執照，已被部分虛擬貨幣交易所下架，龍頭地位面臨挑戰，而USDT在台灣幣圈也是常用的主流幣...

幣圈專法來了2／黑暗叢林點燈 台版虛幣管理專法明年問世 KYC、實名制指日可待

「歐盟加密資產市場監管法案」（MiCA）6月底上路，日本、新加坡等國相繼提出各種虛擬貨幣監管法規，台灣明年也會端出虛擬資產專法。長期以來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。