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蔡宏圖也受不了！屢遭冒名投資詐騙「報案很多次了！」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
被冒名詐騙，國泰金董座蔡宏圖今日說自己已報案多次，請大家不要相信蔡宏圖在網路上提供投資諮詢，他甚至指著自己的臉說，「這個才是真的，其他都是假的」。圖／翻攝自國泰資產管理高峰會直播
被冒名詐騙，國泰金董座蔡宏圖今日說自己已報案多次，請大家不要相信蔡宏圖在網路上提供投資諮詢，他甚至指著自己的臉說，「這個才是真的，其他都是假的」。圖／翻攝自國泰資產管理高峰會直播

詐騙集團冒用名人利用社群媒體詐騙屢見不鮮，政府至今無法有效遏止犯罪，連國泰金控董事長蔡宏圖也受不了了，他今日在國泰金資產管理高峰會上嚴正表示，「在網路上看到蔡宏圖提供投資諮詢，請你們不要相信」，並指著自己的臉無奈地說，「這個才是真人，其他都是假的」。

臉書上充斥各種名人理財投資詐騙，蔡宏圖也成為受害者。蔡宏圖12日出席國泰資產管理高峰會致詞時表示，所有在臉書上、在網路上，看到的蔡宏圖在做投資徵詢，請大家不要相信，他無奈地說，那些影片都不曉得是從哪裡，「我報案已經報案了很多次了，所以大家千萬要小心」講到「已經報案很多次」時，甚至可以感到蔡宏圖的微怒。

蔡宏圖表示，做投資大家都想要賺錢，但真的要做風險評估，也許是因為他的信用不錯，所以被詐騙團團冒名當詐騙招牌，「但你們要很清醒，不要被騙」。

國泰資產管理高峰會12日登場，由蔡宏圖為開場致詞，並邀請國內外近20位投資權威與會，與國泰團隊深度討AI科技、台股、總體經濟、債券、國際股市、私募信貸，以及另類投資等七大趨勢。

蔡宏圖指出，國人的資產配置還是保守，大家仍是多儲蓄、少投資，這可能是因為過去以來對於投資環境、工具，以及風險，不是那麼了解，但現在的經歷是跟過去不同的，傳統的儲蓄已無法滿足需求，投資人最重要的是要了解在現在的利率環境下，要如何做市場分析。

同時，最近幾年的投資工具已經比較多，但資本市場最熱門的竟是ETF（指數型股票基金），而且還是被動式的ETF，蔡宏圖表示，投資人要多認識另類的投資產品，才能在變化多端的景氣下，好好管理自己的財富。

國泰金控 蔡宏圖

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