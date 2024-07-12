慎防投資詐騙！ 國泰金董座蔡宏圖萬人盛會前疾呼：網路上的不是我

慎防詐騙！國泰金控董事長蔡宏圖（2882）12日首度出面喊話，「所有在臉書與網路上，蔡宏圖的投資徵詢影片，請你們不要相信」；蔡宏圖並指著自己說：「這個才是真的、其他都是假的，不知道從哪裡來的影片，我已經報案很多次了，大家千萬要小心」。

蔡宏圖今天在「國泰資產管理高峰會」上致詞時，特別呼籲民眾要小心詐騙，特別是近期臉書上、網路上有許多以蔡宏圖之名，誘拐民眾加入投資群組等詐騙事件。

對此，蔡宏圖表示，大家都想要賺錢，但是風險要評估，「可能我的信用不錯，所以被拿來當招牌，但是你們要知道，我本人在這裡、你們跟我不熟的，這就是我本人，我應該沒有整容過」。

他強調，有國泰金控這樣專業的機構，配合國外資產管理專家介紹與分析，民眾可以很放心的來、讓國泰金控為你做財務管理，千萬不要相信其他那些「看起來像是我的」所做的一些介紹，如果能有這樣的警覺性，可以省很多的麻煩。

國泰金控深耕台灣金融市場，更是全台最大企業投資機構，管理逾10兆資產，累積逾60年海內外投資經驗。為提供客戶更具前瞻性的全球投資展望，舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，今日盛大登場。

今天的峰會由國泰金控董事長蔡宏圖開場致詞，並邀請國內外近20位投資權威領袖，包括Warburg Pincus董事長Timothy Geithner、PIMCO董事總經理暨全球首席經濟學家Richard Clarida，以及全球頂尖資產管理業者黑石(Blackstone)、摩根士丹利(Morgan Stanley)等專家來台，與國泰團隊深度探討投資趨勢，全方位解析包括AI、總體經濟、債券、國際股、私募信貸等七大趨勢，為台灣資產管理市場注入活水。

蔡宏圖表示，今天上午，現場與會者有五百多位，線上還有九千位民眾報名參加直播，意即有近萬人同時參與今天的盛會。

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