新台幣開盤升6.6分 為32.44元

「歐盟加密資產市場監管法案」（MiCA）有關穩定幣的規範，上月底上路，全球市占率最大的穩定幣USDT（泰達幣），因發行公司Tether未拿到合規執照，已被部分虛擬貨幣交易所下架，龍頭地位面臨挑戰，而USDT在台灣幣圈也是常用的主流幣...

2024-07-12 08:50