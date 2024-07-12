通膨遞延發酵！永豐期貨：期貨避險三原則 教廠商鎖定利潤

經歷貿易戰、疫情、科技戰、去全球化等事件，原物料成本被迫上升，多數企業面臨經營成本風險。永豐期貨副總張嘉成表示，衍生性商品的應用已是輔助貿易與控管產業風險的必要技能，掌握期貨避險三原則，可以有效控制成本鎖定利潤抗通膨。

永豐期貨領先業界設立實體經濟服務團隊，幫助企業除了優化管理及維護供應鏈關係，並以專業的衍生性商品應用服務，受到中小企業關注。根據永豐期貨的分析，台灣消費者物價指數（CPI）長期在2%通膨警戒線，許多企業忍痛吸收通膨成本壓力，今年已出現撐不住的窘境，進而轉嫁到消費者身上，這種現象以大宗商品為主的貿易商亦同。

永豐期貨為中小企業提出三原則建議，鎖定利潤：1.運用期貨商品，鎖定未來原料的採購成本；2.即期生產採購現貨原料的同時，把期貨相應的多單平倉；3.運用期貨多單的收益，來抵銷現貨墊高的採購成本。

張嘉成指出，大環境惡化中小企業前景嚴峻，長期夾在上游與下游之間，上游原料供應是國際大礦山或大貿易商，下游則是製造大廠，中小企 沒有談判優勢，必須承擔上游傳導出來的原料價格浮動風險，以及下游往上擠壓的固定銷售價格風險。原料價格波動劇烈，訂單利潤就會受到極大的挑戰，可能面臨接單越多，虧損越大。

張嘉成說明，台灣金屬產業包括銅、鋁、白銀等工業常用的金屬，最常遇到訂單利潤大幅波動，造成利潤無法鎖定，而不敢接單的風險。以往的經營模式已不足以應付，靈活應用衍生性商品，輔助貿易與控管產業風險已成為趨勢，掌握期貨避險三原則，有效控制成本，鎖定利潤抗通膨。