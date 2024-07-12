解約潮 壽險漲美元宣告利率

解約潮牽動保費收入流失嚴重，使壽險業者全面拉高宣告利率水準。各大壽險公司七月所公告的美元保單宣告利率水準，已從百分之四拉高至百分之四點○五，甚至台灣人壽再拉高至百分之四點一，到了八月宣告利率會否再往上，引市場高度矚目。

多家壽險公司在第二季初，尚處於「按兵不動」狀態，但台股在五月輝達執行長黃仁勳等ＡＩ大老來台後再暴漲，以及美債價揚續「吸金」，壽險公司保單解約壓力再度升溫，尤其進入台股配發股利旺季，壽險業者不得不從六月起，連續二個月拉高宣告利率。

所謂「宣告利率」並非保證可如數讓保戶拿到，而是業者在投資等面向運用得宜，才會給保戶宣告利率上所提出的利率水準，若投資效果不佳，不見得能拿到宣告利率水準。

資深保險業務員坦言，保單的美元宣告利率，相較於台股資本利得，或美元優存、美債，都有百分之五起跳的年息收益，較不具吸引力，如很多保戶轉去投資美債、台股，或ETF，但美元保單的壽險保障，很多民眾仍有實際需要，不能直接比較投資效益。

尤其保戶一旦往生，壽險理賠可幫忙處理身後事，還能解決找不到遺產稅源、無法分配及處分遺產問題，因此，美元壽險保單，起跳保額是三萬美元，但近來買到廿、卅萬美元，甚至更多的保戶也所在多有。

保險業者也提醒，投保時的保費和保額的槓桿，和年紀、健康狀況有關，年紀愈輕槓桿愈高，同樣的保費可得到更高的保額，若解約了，之後要再追回重新投保，還不見得能保得回來，解約前必須好好考慮。

以六、七月壽險業競相調高宣告利率來看，其中國泰人壽六月時已先全面調升美元保單宣告利率，幅度介於十至十五個基本點，最高利率來到百分之四點○五，國泰領頭後，台新人壽、元大人壽、凱基人壽六月也跟進調到最高百分之四點○五水準。

七月，台灣人壽、南山人壽加入美元宣告利率戰場，凱基人壽七月再加碼，調幅為○點○五個百分點，是保單調整張數最多的公司，一口氣調整五十三張，台壽與南山則居次，分別為廿一張、廿張。凱基人壽連續二個月調高保單宣告利率，最高利率仍維持在百分之四點○五；凱基人壽表示，主要考量債息率維持穩定且有累積收益，適度調整回饋保戶。

至於元大人壽、全球人壽、台新人壽、宏泰人壽、遠雄人壽等壽險公司，七月未再調整，但最高宣告利率已有百分之四點○五水準，可說美元保單宣告利率，起跳價已拉高至百分之四。

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