台壽 辦業務團隊表揚大會

中信金控（2891）子公司台灣人壽日前舉行2023年表揚大會，獎勵業務團隊，台灣人壽副董事長許舒博、代理總經理謝壯堃及多位高階主管出席授獎，許舒博肯定業務部隊是公司最佳後盾，強調未來會持續強化、壯大業務部隊，讓台灣人壽成為中信金控獲利「大引擎」。

台灣人壽今年設立八大類獎項，以鼓勵績優業務員，表揚大會當天頒發百座榮耀獎項，鼓勵保險顧問挑戰無極限，更宣布啟動2024下半年菁英競賽。許舒博致詞勉勵保險顧問遇到困難要有「堅持」的力量，才能贏得榮耀，期許業務部隊再創業務高峰，提供優質保險服務，成為客戶最推薦的保險公司。

謝壯堃感謝業務部隊傾力付出，讓台灣人壽2023年營收突圍交出傲人成績單，他並勉勵所有人持續提供客戶最好的服務，貫徹「We are family」的精神，展現台灣人壽的價值。

通路營運總處總處長廖俊禎則引述輝達創辦人黃仁勳名言，「跑起來，不要用走的（To run, don’t walk!）」，指出業務絕對不是畫地自限的工作，期許保險顧問和公司共同攀越高峰，呼應表揚大會主題「成就無極限」。

今年中榮獲「業績王」的台南直轄一通訊處業務資深經理楊秀梅，一口氣打包六個獎，連獲獎數都是「業績第一」。台灣人壽指出，楊秀梅耕耘超過25年、服務逾3,000名客戶，保險事業提升她看事情的高度、累積客源的厚度、客戶經營的深度、為人處事的大度、組織發展的寬度，成功心法就是把「利他」當成核心價值，「客戶服務」就是最重要的KPI，靠著好口碑成就「業績王」殊榮。

中興通訊處協理何天來，榮登「通訊處經營績效王」，入行35年是夥伴們口中的精神領袖，從培養新血、訓練傳承皆親力親為，把通訊處經營成「家」，4名子女和15位親友接力成為台灣人壽自家人。

「新人王」薛櫻梅兩年前因緣際會參與台灣人壽增員活動，意外開啟業務腦，決定給自己一個改變的機會，從零開始勇闖保險之路，秉持簡單事重覆做就會不簡單的理念，像朋友般與客戶互動，促成保單高成交率，展現業務爆發力。

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