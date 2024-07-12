玉山銀 奪最佳數位轉型獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行榮獲Asian Banking & Finance年度最佳數位轉型獎，及年度最佳顧客體驗獎兩項大獎，由新加坡分行經理李俊謀（中）代表領獎。 玉山銀行／提供
玉山銀行榮獲Asian Banking & Finance年度最佳數位轉型獎，及年度最佳顧客體驗獎兩項大獎，由新加坡分行經理李俊謀（中）代表領獎。 玉山銀行／提供

亞洲深具國際影響力的財經專業機構ABF（Asian Banking &；Finance亞洲銀行及財金）日前舉行ABF Retail Banking Awards 2024頒獎典禮，玉山銀行首次參賽即獲頒「年度最佳數位轉型獎」（Digital Transformation of the Year）及「年度最佳顧客體驗獎」 （Customer Experience Initiative of the Year）兩項大獎，肯定玉山在數位轉型上的努力與成果。

玉山銀行在規劃數位轉型藍圖，提出導客（Access）、獲客（Acquire）、活客（Activate）、留客（Adhere）及悅客（Advocate）的5A經營策略建立顧客忠誠，並廣泛運用於流程、風控、行銷、服務和賦能的五大AI模組，像樂高積木一樣不斷重組和創新，組成最符合顧客需求的創新服務和商業模式，全面落實金融智能化，再搭配獨有的設計系統（Design System），讓顧客從初次接觸玉山，到成為VIP顧客的每一次申請、交易和售後服務，都能享有一致的體驗，榮獲年度最佳數位轉型獎肯定。

此外，玉山以顧客需求為核心，採用多項新創技術打造「e指申請平台」，將平台嵌入跨產業夥伴場景，讓顧客不需重複填寫申請資料及等待冗長的審核與設定；同時玉山針對不同合作夥伴的服務需求，也不需重複進行客製化開發，透過共用性的API與彈性設定，就能同時滿足合作夥伴與顧客在場景中的金融需求，讓玉山的服務在快速變化的市場中持續發揮規模效益，打造跨虛實、跨產業、跨國界的數位金融服務，也為顧客與行員創造滿意的使用體驗，獲得年度最佳顧客體驗獎。

為鼓勵顧客體驗便捷的「e指申請平台」一站式數位金融服務，即日起至2024年9月30日止，顧客首次開立台幣及外幣數位帳戶並於線上開戶流程輸入活動代碼「JPY2800」，以數位帳戶於個人網路銀行或行動銀行App成功買入外幣任一筆，即可獲贈2,800日圓。

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