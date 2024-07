玉山銀 奪最佳數位轉型獎

亞洲深具國際影響力的財經專業機構ABF(Asian Banking &;Finance亞洲銀行及財金)日前舉行ABF Retail Banking Awards 2024頒獎典禮,玉山銀行首次參賽即獲頒「年度最佳數位轉型獎」(Digital Transformation of the Year)及「年度最佳顧客體驗獎」 (Customer Experience Initiative of the Year)兩項大獎,肯定玉山在數位轉型上的努力與成果。

玉山銀行在規劃數位轉型藍圖,提出導客(Access)、獲客(Acquire)、活客(Activate)、留客(Adhere)及悅客(Advocate)的5A經營策略建立顧客忠誠,並廣泛運用於流程、風控、行銷、服務和賦能的五大AI模組,像樂高積木一樣不斷重組和創新,組成最符合顧客需求的創新服務和商業模式,全面落實金融智能化,再搭配獨有的設計系統(Design System),讓顧客從初次接觸玉山,到成為VIP顧客的每一次申請、交易和售後服務,都能享有一致的體驗,榮獲年度最佳數位轉型獎肯定。

此外,玉山以顧客需求為核心,採用多項新創技術打造「e指申請平台」,將平台嵌入跨產業夥伴場景,讓顧客不需重複填寫申請資料及等待冗長的審核與設定;同時玉山針對不同合作夥伴的服務需求,也不需重複進行客製化開發,透過共用性的API與彈性設定,就能同時滿足合作夥伴與顧客在場景中的金融需求,讓玉山的服務在快速變化的市場中持續發揮規模效益,打造跨虛實、跨產業、跨國界的數位金融服務,也為顧客與行員創造滿意的使用體驗,獲得年度最佳顧客體驗獎。

為鼓勵顧客體驗便捷的「e指申請平台」一站式數位金融服務,即日起至2024年9月30日止,顧客首次開立台幣及外幣數位帳戶並於線上開戶流程輸入活動代碼「JPY2800」,以數位帳戶於個人網路銀行或行動銀行App成功買入外幣任一筆,即可獲贈2,800日圓。

