三商壽RBC未達標 挨罰

三商美邦人壽（2867）因資本適足率（RBC）及淨值比均低於200%及3%，且其所提財業務改善計畫也無法達標，金管會昨（11）日宣布，禁止三商壽再新增與利害關係人授信或其他交易，並要求一個月內需再提具體可行改善方案，今年底RBC務必達標，否則將再懲處。

對此，三商壽提出三點回應。第一、三商美邦人壽2024年上半年自結稅後純益63.2億元，連兩季獲利，且較去年同期增加109.6億元，每股稅後純益1.24元，淨值比穩定提升至3.34%。自結RBC回升至150%以上，整體財務狀況漸入佳境。

第二、三商美邦人壽為強化資本已向金管會提出六項改善方案，分別為2024年完成不動產轉列投資用、現金增資3億股、私募負債型特別股、發行次順位債券50億元等四項及2025年完成私募普通股或特別股、私募國內可轉換公司債等二項；所提報計畫持續努力進行中。

第三、公司將依主管機關函文內容再提改善計畫，以期能符合主管機關要求。

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