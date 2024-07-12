六大壽險新契約保費衝高 6月合計427億 攀11個月高點
壽險業業績持續回溫。根據各公司最新數據，六大壽險6月新契約保費（FYP）合計為427.4億元，寫11個月新高；累計今年上半年，六大壽險合計FYP為2,248.1億元，較去年同期微幅減少0.33%；不過，根據業者估計，整體壽險業界今年上半年的FYP約3,758.6億元，較去年同期增加7.5%。
放眼六大壽險最新業績表現，新光人壽異軍突起，6月FYP達107億元傲視同業，並為唯一一家突破百億元的大型壽險公司，上半年FYP為286億元。
壽險龍頭國泰人壽6月FYP為94.9億元，主要是相關法令規範調整，帶動實支實付型醫療險銷售，健康及意外險商品銷售動能穩健成長，6月FYP較前一個月成長72%；投資型商品6月各類型皆有明顯成長，FYP較前一個月增加26%。今年上半年，FYP合計為524.2億元。
富邦人壽6月FYP為90.4億元，較去年同期成長1%，成長動能主要來自傳統型商品；今年上半年FYP達556.1億元，較去年同期成長16%，排名業界第一。
南山人壽6月FYP約52億元，以利變壽商品及投資型年金為銷售主力，整體醫療險商品動能穩健，累計上半年FYP為383.2億元。
壽險解約潮持續延燒，保費收入低於保險給付情況恐成「新常態」。保發中心統計，今年前五月保險給付更突破兆元規模、達1兆1,017億元，高於保費收入9,389億元，現金淨流出規模擴大至1,628億元。
壽險業高層說，在新台幣匯率較弱、美元相對強勢時，保戶解約美元保單的誘因提升、解約金就會明顯增加，而總保費收入大致維持與過去相當的規模，保險給付大於保費收入現象恐持續一陣子。為提振業績，壽險公司近幾個月來陸續調高宣告利率，美元保單4%利率已成標配，其中，台灣人壽美元保單宣告利率4.1%，為目前市場上最高水準。
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