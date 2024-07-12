中南部房價走升 銀行承作雲嘉南以房養老案件增

截至今年第2季底，銀行以房養老累計核貸件數達8302件、核貸額度達新台幣472億元，年增率皆逾14%。金管會觀察，銀行承作雲嘉南以房養老案件成長，主因中南部房價逐步走升、民眾對以房養老接受度提高及銀行積極推廣所致。

本國銀行自2015年開辦以房養老業務，以房養老指的是高齡者將自己既有不動產設定抵押權給銀行，在貸款的一定年限內，由銀行按月撥付一定金額養老金，並在到期日償還全部貸款本息。

金管會最新統計顯示，截至今年第2季底止，銀行辦理商業型不動產逆向抵押貸款（商業型以房養老貸款）累計核貸件數達8302件，年增14.95%，累計核貸金額達472億元，年增14.84%。

觀察2021年至2023年、即前3年年底，以房養老累計核貸額度年增率均呈雙位數成長，截至今年第2季底止，國內共16家銀行開辦以房養老業務，累計核貸件數及核貸額度相比2023年同期亦呈雙位數成長，若相比2023年底則各成長5.92%及6.31%。

金管會銀行局信託票券支付組長周正山表示，以房養老業務主要是因應老年化趨勢，針對老年生活所需資金，透過商業金融設計的產品，和一般消費性貸款有性質差異，但無論如何還是市場機制運作下的金融產品，銀行會考量商業條件、風控機制、擔保品價值及借款人能力等，核定貸款額度、利率等條件。

周正山指出，銀行政策會考量民眾需求、視市場供需法則決定，金管會尊重各銀行發展策略，在政策面上，金管會有將以房養老等高齡金融商品納入公平待客評核考量，以鼓勵銀行辦理以房養老業務。

周正山觀察，近年雲嘉南地區以房養老案件逐步成長，主要由3大因素推升，包括中南部房價逐步上升、民眾對以房養老接受度逐漸提高，以及銀行特別積極推廣以房養老業務。以臺灣銀行為例，截至今年6月底以房養老核貸件數達376件，年成長逾百件，其中，雲嘉南地區核貸件數年增率高達67.65%。

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