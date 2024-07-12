國銀放款中小企大增 月增額寫近兩年半單月新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀對中小企業放款大爆發。 聯合報系資料照
國銀對中小企業放款大爆發。 聯合報系資料照

國銀對中小企業放款大爆發。據金管會統計，2024年5月國銀對中小企業放款大增973億元，月增額是近兩年半單月新高，推升中小企業放款餘額攀升到9兆9,814億元，最快6月底將飛越10兆元大關，再邁入下一個兆元里程碑。

金管會拍定2024年全年國銀對中小企業放款增額目標4,200億元，是史上最高放款目標量，今年前五月已大增2,150億元，達標51.2%，等於前五月已過半，金管會樂觀看待全年新增4,200億元放款可達陣。

為何5月單月放款爆量？金管會官員說，5月企業營運周轉金、資本支出、綠色授信放款均大增，第3季企業備貨量也帶動資金需求，再就總體經濟來看，製造產業升級、內需市場回溫，均提升中小企業資金需求量，帶動國銀放款動能。

官員說，就目前來看，經濟景氣蠻樂觀的，全年中小企業放款新增4,200億元目標應可順利達陣。

銀行主管也說，就5月景氣燈號、外銷訂單來看，台灣經濟基本面在內需消費及外需支撐下維持擴張，電子及非電族群訂單逐漸回暖，而過去「電子產業復甦不一致」的狀況也將在進入旺季後改善，補庫存行情仍在持續。

金管會昨公布5月底國銀對中小企業放款餘額9兆9,814億元，月增973億元或1%，是2021年底以來，29個月單月新高，年增率6.6%也是近一年半高點，預料6月底將飛越十兆元大關。

金管會是從2006年開始公布國銀對中小企業放款數字，除2020~2022年這三年政府祭出疫情紓困、疫後振興，使這三年年年都往下個兆元字頭邁進外，其餘平均約第四年才會增額一兆元，2024年則是第三個年頭，就邁入「十」字頭，顯示今年景氣熱絡。

據數據顯示，今年前五月放款量前三大者，是兆豐銀、永豐銀，各增加367億元及332億元，中信銀也增加280億元之譜，顯示民營銀行對中小企業放款轉趨積極。

金管會

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